Film/TV

Paul Mescal in Jessie Buckley skupaj tudi v Hold On to Your Angels

Los Angeles, 11. 05. 2026 09.57 pred 1 uro 1 min branja 0

K.Z. STA
Paul Mascal in Jessie Buckley

Večkrat nagrajena irska filmska igralca Paul Mescal in Jessie Buckley, ki je za vlogo v filmu Hamnet Chloe Zhao letos prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo, bosta ponovno zaigrala skupaj v romanci Hold On to Your Angels. Film bo režiral Benh Zeitlin, snemati ga bodo predvidoma začeli leta 2027.

Zgodba filma Hold On To Your Angels je postavljena v južno Louisiana. Paul Mescal in Jessie Buckley bosta upodobila lika, opisana kot "peklenski izobčenec in divja pastirica izgubljenih duš, ki se katastrofalno zaljubita, medtem ko ju njun razpadajoči raj v zalivu vleče navzdol". Režiser pa je zgodbo opisal kot "najbolj nemogočo ljubezensko zgodbo", kar jih je kdaj videl. Pri produkciji filma sodeluje tudi filmski igralec ter producent Brad Pitt s svojo produkcijsko hišo Plan B.

Paul Mescal in Jessie Buckley bosta po Hamnetu skupaj zaigrala v filmu Hold On To Your Angels.
FOTO: Profimedia

Benh Zeitlin je filmski svet navdušil leta 2012 z dramo Zveri južne divjine, ki je osvojila glavno nagrado na filmskem festivalu Sundance, bila nagrajena za najboljši prvenec na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu in prejela štiri nominacije za oskarja. Film pripoveduje zgodbo šestletne deklice, ki v skrajni revščini z očetom odrašča na močvirnem območju delte Misisipija.

V filmu Hamnet kitajske režiserke in dobitnice oskarja za film Dežela nomadov Chloe Zhao se Agnes (Buckley) in William Shakespeare (Mescal) spoprijemata s prezgodnjo smrtjo svojega enajstletnega sina Hamneta.

