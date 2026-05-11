Paul Mescal in Jessie Buckley skupaj tudi v Hold On to Your Angels

Zgodba filma Hold On To Your Angels je postavljena v južno Louisiana. Paul Mescal in Jessie Buckley bosta upodobila lika, opisana kot "peklenski izobčenec in divja pastirica izgubljenih duš, ki se katastrofalno zaljubita, medtem ko ju njun razpadajoči raj v zalivu vleče navzdol". Režiser pa je zgodbo opisal kot "najbolj nemogočo ljubezensko zgodbo", kar jih je kdaj videl. Pri produkciji filma sodeluje tudi filmski igralec ter producent Brad Pitt s svojo produkcijsko hišo Plan B.

Paul Mescal in Jessie Buckley bosta po Hamnetu skupaj zaigrala v filmu Hold On To Your Angels.

Benh Zeitlin je filmski svet navdušil leta 2012 z dramo Zveri južne divjine, ki je osvojila glavno nagrado na filmskem festivalu Sundance, bila nagrajena za najboljši prvenec na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu in prejela štiri nominacije za oskarja. Film pripoveduje zgodbo šestletne deklice, ki v skrajni revščini z očetom odrašča na močvirnem območju delte Misisipija.

V filmu Hamnet kitajske režiserke in dobitnice oskarja za film Dežela nomadov Chloe Zhao se Agnes (Buckley) in William Shakespeare (Mescal) spoprijemata s prezgodnjo smrtjo svojega enajstletnega sina Hamneta.