Penelope Cruz in Johnny Depp znova v skupnem filmu

Penelope Cruz in Johnny Depp sta očitno izjemno kompatibilen igralski par, saj si ju številni režiserji pogosto želijo skupaj. Tako bosta kmalu ponovno nastopila skupaj, saj po poročanju ameriških The Hollywood Reporter, Deadline in Variety pod okriljem podjetja Lionsgate nastaja nov film z naslovom Day Drinker. 61-letnik in 50-letnica sta se doslej že štirikrat skupaj pojavila pred kamero, med drugim v Piratih s Karibov: Z neznanimi tokovi iz leta 2011, nazadnje pa leta 2017.