Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Penelope Cruz: mislila sem, da bo to moj konec

Los Angeles, 27. 05. 2026 17.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Penelope Cruz

Zvezdnica Penelope Cruz je v nedavnem intervjuju za tuje medije razkrila doslej še neznane stvari iz svojega zasebnega in profesionalnega življenja. Med drugim se je spominjala izkušnje v poznih dvajsetih letih, ko jo je zdravnik skoraj soočil z diagnozo možganske anevrizme.

Priljubljena igralka Penelope Cruz je v nedavnem intervjuju za revijo Elle razkrila, da je pri 27 letih doživela grozljivo izkušnjo in bila prepričana, da bo umrla. Takrat jo je namreč zdravnik soočil z zelo verjetnim scenarijem - možgansko anevrizmo.

Penelope Cruz
Penelope Cruz
FOTO: Profimedia

Kot se spominja zvezdnica, ji je zdravnik povedal, da je potrebno slikanje možganov z magnetno resonanco, ki bo dokončno potrdila sum na anevrizmo. "Po celem telesu me je streslo. Mislila sem, da bom umrla. Na pregled sem morala čakati tri dni. Na srečo so rezultati pokazali, da je šlo za lažni alarm in da sem popolnoma zdrava," je povedala 52-letna Cruz.

Možganska anevrizma je povečanje krvne žile v možganih. Čeprav večina anevrizem ne povzroča simptomov, postane težava, če počijo, saj lahko nato povzročijo krvavitev v možganih. Najpogostejši znak počene anevrizme je nenaden in hud glavobol, ki ga opisujejo kot najhujši glavobol v življenju. Lahko se pojavijo slabost, bruhanje, okorel vrat ali izguba zavesti.

Javier Bardem in Penelope Cruz
Javier Bardem in Penelope Cruz
FOTO: AP

Čeprav se je na koncu vse dobro izteklo, jo je ta izkušnja pretresla in prisilila, da je ponovno premislila o svojih prioritetah. Priznala je, da je bila do takrat deloholikinja, ki ni skrbela za svoje zdravje. V intervjuju je spregovorila tudi o družinskem življenju z možem Javierjem Bardemom in njunimi otroki. Cruz je znana po tem, da varuje zasebnost svojih otrok in jim ne dovoli uporabe družbenih omrežij ali celo lastnih mobilnih telefonov. 

"Z ljudmi je enostavno manipulirati, še posebej, če gre za možgane, ki se še razvijajo. Kdo plača ceno? Ne mi, ne naša generacija, ki je morda pri 25 letih razumela, kako deluje BlackBerry. Plačujejo mlajše generacije," je prepričana zvezdnica.

penelope cruz zdravje diagnoza

Belo se pere na devetdeset premierno v Avstriji

24ur.com Sharon Stone o bližnjem srečanju s smrtjo: Prevzel me je občutek miru
24ur.com Shannen Doherty pred operacijo možganov: Na smrt me je strah
24ur.com Shannen Doherty sporočila, da se je rak razširil: Moj strah je očiten
Moskisvet.com Huda diagnoza ji je življenje obrnila na glavo
24ur.com Anđa Marić skozi ognjena polja Mordorja do svobode
24ur.com Kim Kardashian o možganski anevrizmi: Vse je v redu
24ur.com Boj z multiplo sklerozo: 37-letnica, ki ruši tabuje in kljubuje oviram
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Znana Slovenka žari od ljubezni
Znana Slovenka žari od ljubezni
vizita
Portal
7 živil z več beljakovinami kot jajce – presenetilo te bo, katera so najboljša
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
cekin
Portal
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Zaposleni, to so nova pravila glede bolniške
Zaposleni, to so nova pravila glede bolniške
Sobodajalci pred poletjem opozarjajo na spletne prevare pri rezervacijah
Sobodajalci pred poletjem opozarjajo na spletne prevare pri rezervacijah
moskisvet
Portal
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
UEFA Liga prvakov v soboto ob 17.00 na POP TV
UEFA Liga prvakov v soboto ob 17.00 na POP TV
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Japonski hrošč: zakaj je tako nevaren in kaj storiti, če ga vidite?
Japonski hrošč: zakaj je tako nevaren in kaj storiti, če ga vidite?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
okusno
Portal
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725