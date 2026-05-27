Penelope Cruz: mislila sem, da bo to moj konec

Priljubljena igralka Penelope Cruz je v nedavnem intervjuju za revijo Elle razkrila, da je pri 27 letih doživela grozljivo izkušnjo in bila prepričana, da bo umrla. Takrat jo je namreč zdravnik soočil z zelo verjetnim scenarijem - možgansko anevrizmo.
Kot se spominja zvezdnica, ji je zdravnik povedal, da je potrebno slikanje možganov z magnetno resonanco, ki bo dokončno potrdila sum na anevrizmo. "Po celem telesu me je streslo. Mislila sem, da bom umrla. Na pregled sem morala čakati tri dni. Na srečo so rezultati pokazali, da je šlo za lažni alarm in da sem popolnoma zdrava," je povedala 52-letna Cruz.
Možganska anevrizma je povečanje krvne žile v možganih. Čeprav večina anevrizem ne povzroča simptomov, postane težava, če počijo, saj lahko nato povzročijo krvavitev v možganih. Najpogostejši znak počene anevrizme je nenaden in hud glavobol, ki ga opisujejo kot najhujši glavobol v življenju. Lahko se pojavijo slabost, bruhanje, okorel vrat ali izguba zavesti.
Čeprav se je na koncu vse dobro izteklo, jo je ta izkušnja pretresla in prisilila, da je ponovno premislila o svojih prioritetah. Priznala je, da je bila do takrat deloholikinja, ki ni skrbela za svoje zdravje. V intervjuju je spregovorila tudi o družinskem življenju z možem Javierjem Bardemom in njunimi otroki. Cruz je znana po tem, da varuje zasebnost svojih otrok in jim ne dovoli uporabe družbenih omrežij ali celo lastnih mobilnih telefonov.
"Z ljudmi je enostavno manipulirati, še posebej, če gre za možgane, ki se še razvijajo. Kdo plača ceno? Ne mi, ne naša generacija, ki je morda pri 25 letih razumela, kako deluje BlackBerry. Plačujejo mlajše generacije," je prepričana zvezdnica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.