Penelope Cruz o Pedru Almodovarju: On je kot član moje družine

"On je kot član moje družine. Res sva si blizu, saj se zelo razumeva. Poznava se tako dobro, da lahko drug drugemu bereva misli. Mislim, da si nikoli ne bi mogla lagati, in tega niti ne poskušava. To je tudi razlog, zakaj tako dobro sodelujeva," je dejala Penelope.

"Ko sva na snemanju, dava drug drugemu prostor in ohranjava spoštovanje. Ohranjava dobro ravnotežje. Poznava se že 30 let, sodelujeva zadnjih 25 let in upam, da bova tudi v prihodnje. On je zame res poseben," je o njunem odnosu povedala igralka.

Cruzova in Almodovar sta sodelovala pri sedmih filmskih projektih: "Mislim, da je on edini človek, ki mi je stvari dovolil delati po svoje. Predstavlja si me pri rečeh, ki ji še nikoli nisem počela. Zaradi njega sem bolj dinamična. On je razlog, zakaj sem postala igralka. Vsakič, ko mi da nov material, počnem nekaj novega. Toliko kompleksnih vlog in vedno nekaj novega. Vloga, ki sem jo odigrala tokrat, je najzahtevnejša od vseh, a to lahko rečem z nasmeškom na obrazu," je zadovoljna Penelope.