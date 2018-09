Pero Lovšin: Po volji pitbul, po duši metuljček

To o svojem možu Petru meni žena Darja Lovšin. Pero je kajpak slovenska punk legenda, mož v službi rokenrola, ki je dobil svoj film z naslovom Ti lahko v režiji Janija Severja. Ob bok ljubljanski premieri pa prisluhnite, kaj o filmu in rokenrolu meni sam akter in njegovi najbližji.

63-letni Pero Lovšin je živa legenda slovenskega rokenrola. FOTO: Miro Majcen

Film Pero Lovšin – Ti lahko pripoveduje zgodbo o Peru Lovšinu, prvi punk zvezdi nekdanje vzhodne Evrope. O njegovem ustvarjanju glasbene pa tudi neglasbene slovenske zgodovine. Od uporniškega anarhizma sedemdesetih let prejšnjega stoletja, osamosvajanja in demonstracij na Kongresnem trgu v Ljubljani, pa do evropskega nogometnega prvenstva leta 2000 v Amsterdamu in današnjih dni.

Kamera ga spremlja med nastopi v malih slovenskih mestih, s Pankrti na Dunaju in na velikem odru Cankarjevega doma. Z njim se zabavamo na rojstnodnevnih zabavah in doživljamo ustvarjanje zadnje plošče, z njim smo na poti in doma. Pero je anarhist,Janez Kranjski Janez,poje o tem, da gre Slovenija naprej in o tem, da to ni več Slovenija. On pač lahko!

"Ekipa je bila super, z Janijem sva soborca iz punkovskih časov, odmev na film je zaenkrat krasen, tako da je super. V rokenrolu je tako, da ko skočiš, prej pogledaš, ali je voda dovolj globoka, potem pa skočiš in plavaš. Nisem razmišljal, kako bo film izgledal, vedno delam tako, da sem sproščen in sem vmes pozabil, da se film snema. Sem romantik, a tudi realen, kakšna ženska lahko vrne čas nazaj in te zapelje v pravi kraj, sam pa tega ne morem. Hvalažen sem ženi Darji, ki je bila z mano od začetka in tudi Pankrtom priskrbela prvi prostor za vaje. Vedela je v kaj se spušča, takrat, ko sva se vzela," nam je o filmu in ženi Darji zaupal Pero.

"Dolga leta sva hodila na koncerte po vsem svetu, hodila sem tudi na vse njegove koncerte. Kar je lepo in razgibano življenje. Zdaj se malo umirjam, ker sem babi, a menim, da moškemu v kasnejšem obdobju živjenja ugaja, da ima ob sebu umirjeno žensko. Med nama je neka usodna privlačnost, včasih si ga sit, da ga ne moreš več gledati, po enem tednu pa vidiš, da ni blo nič tako hudega. Rada se pogovarjava in druživa, preživljava skupne kreativne trenutke in se podpirava. Morda bi rokenrol prišel navzkriž z družinskim življenjem, če ne bi bila tudi sama po duši rockerica. Šele zdaj sem ugotovila, kaj Peter v resnici je. Po volji je pitbul, po duši pa metuljček," o možu meni Darja Lovšin.

"Vedno iščem rob (v tujini pravijo temu 'edge'), hočem še malo več in iti še malo dlje. Ti lahko je poziv puncam, lahko tudi športnikom, ali komur koli. Je narodno budilen, poziv tistim, ki se ustrašijo in mislijo, da česa ne morejo. O tem sva svoj čas razglabljala tudi z dobrim prijateljem Rokom Petrovićem," je po pesmi Ti lahkopovedal Lovšin.

FOTO: Miro Majcen

"Muziko imam zelo rad, tukaj sem zaradi nje. Dostikrat pa smo, da se je boljše slišalo, govorili, da smo tukaj zaradi slave, rokenrola, denarja, žensk, a velikokrat ni bilo nič od tega. Včasih smo dneve in dneve, v času gimnazije, nabijali muziko po sobah. In nam je bilo super. Tega mularija zdaj ne počenja več. Jaz pa še vedno kdaj to počnem. To mi je najbolj pomembno, da ti glasba potem to vrača," je prepričan Pero.

Kaj vse so nam glavni akterji in njegovi najbližji še povedali, si prisluhnite v intervjujih, utrinke s premiere v Kinu Šiška pa si oglejte v fotogaleriji!