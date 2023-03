Pero Martić: "Ženska udari tako močno kot moški"

Boks je način življenja, prikaže tretji del filmske franšize Creed 3 , ki je v kinodovorane privabil boks navdušence. Ponuja obilico akcijskih prizorov, preteče poglede, udarce v prazno in še več v tarčo, pa znojenje in krvave nosove ... Trener borilnih veščin Denis Porčič - Chorchyp pravi, da vidijo mnogi boks kot eno samo nasilje: "Boks pa je v resnici kot igranje šaha. Predvideti moraš dve potezi naprej in imeti veliko v glavi."

Vse našteto torej ni najbolj nedolžno in morda najbolj prijazno ženskemu spolu. Pa vendar spremljamo v filmu hči glavnega junaka, ki zagreto vihti pesti, saj si želi po očetovih boksarskih stopinjah. Vloger Pero Martić to pozdravlja, saj je prepričan, da lahko udari ženska tako močno kot moški: "Treniral sem s profesionalno boksarko in ženske definitivno so za boks." Če ne drugega, je to odlična metoda za hujšanje in kondicijo, še je dodal.