Pester september na VOYO: od kriminalnih zgodb do resničnostnih šovov

VOYO vsak teden poskrbi za nekaj novega – včasih ponudimo novo kriminalno serijo, spet drugič zabaven resničnostni šov, poln zapletov in svežih romanc. Tudi septembra bo tako. Prihajajo nova srbska serija, zdravniška serija, humoristična serija in resničnostni šov. Za vsak okus nekaj.

Junaki bolnišnice (Nurses), kanadska serija Igrajo: Tiera Skovbye, Natasha Calis, Jordan Johnson-Hinds, Sandy Sidhu, Donald MacLean mlajši Pet mladih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se po študiju znajde na prvih linijah bolnišnice v središču Toronta. Grace Knight išče nove priložnosti, dokler ji poti ne prekriža njen nekdanji mentor, dr. Hamilton. Ashley Collins je divja adrenalinska odvisnica, ki ji hiter tempo bolnišnice zelo ustreza. Keon Colby je nekdanji nogometni zvezdnik univerzitetne ekipe, ki se trudi dokazati, da je veliko več od tega, kar je pokazal na igrišču. Nazneen Khan prihaja iz premožne indijske družine in s selitvijo v Kanado išče novo identiteto, to pa je njena prva služba. Navihani Wolf Burke ima veliko skrivnost. Medtem ko potrpežljivi zdravstveni delavci svoja življenja posvečajo drugim, se hkrati trudijo pomagati tudi sebi.

Edini izhod (Jedini izlaz), srbska kriminalna serija Igrajo: Anđelka Prpić, Ljubomir Bandović, Danica Maksimović, Janko Popović Volarić, Nikola Ristanovski, Milena Predić Odvetnica Ana Kolar se skupaj z možem Sašem usodne noči odpravi v znan beograjski nočni klub, v katerem izbruhne požar. V tragediji Saša izgubi življenje, medtem ko Ana pristane v komi in se ne spomni, kaj se je zgodilo. Ana oporo najde v sinu Luki in skuša znova normalno živeti, toda pogosto jo preganjajo nočne more in napadi panike. Po šestih letih na sodišču sodijo krivcem za nesrečo, kmalu zatem pa Ana na v e-poštni nabiralnik prejme anonimno sporočilo s šokantnim videoposnetkom. Je mogoče, da je njen mož še vedno živ? Da bi odkrila resnico, se bo morala Ana prebiti skozi zapleteno mrežo nasilja, laži in izsiljevanja ter se soočiti s temačnimi skrivnostmi iz preteklosti …

Novinec (The Rookie), ameriška komična serija / 3. sezona Igrajo: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin mlajši, Mercedes Mason, Melissa O'Neil John Nolan, najstarejši novinec pri policiji v Los Angelesu, se bliža koncu svojega usposabljanja. V tem času je s pomočjo življenjskih izkušenj, vztrajnosti in smisla za humor uspešno držal korak z 20 let mlajšimi kolegi. Na delu se spopada z nevarnim, humornim in nepredvidljivim svetom policista začetnika. V tretji sezoni serije se bo moral soočiti s svojim največjim policijskim izzivom in se sprijazniti z odločitvami, ki jih je sprejel v iskanju resnice. Po nepričakovani izdaji mentorja Armstronga skuša Nolan spet sestaviti svoje življenje. Kljub vsemu se trudi ohraniti svoj pozitiven pogled na svet, medtem ko ga v naslednjem poglavju življenja čaka vrsta novih izzivov, ljubezenskih prigod in smrtonosnih zločincev.

