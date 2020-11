Pester spored: Odhajajo legende in prihajajo novi obrazi

Konec tedna je svoj bogat filmski in življenjski opus zaključil Sean Connery. Zaradi njega je imel James Bond seksi naglas. Zaradi njega so se ženske topile in zaradi njega se pije martini. Stresen, ne zmešan. Njemu v čast bomo vsak petek in soboto na Kanalu A vrteli filme o Jamesu Bondu. Filmi o agentu 007 sicer veljajo za največjo zapuščino britanskega šarmerja, ki ob boku najlepših deklet uživa v prestižnih avtomobilih in naprednih tehnoloških igračkah.