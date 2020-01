Obeta se pestro leto za ljubitelje domače produkcije

Letošnje leto bo za ljubitelje domače produkcije ponovno pestro in tudi tokrat bo poskrbljeno za vse okuse. Na TV ekrane se vračajo šovi, kot so Zvezde plešejo, MasterChef Slovenija, Ljubezen po domače, Delovna akcija in Mali šef. Gledalce pa bosta navduševali še dve originalni seriji – Lp, Lena se z drugo sezono na Voyo vrača že prihodnjo nedeljo, na novo ljubezensko dramo Najini mostovi pa bomo morali še malce počakati.