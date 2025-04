Pestro v hrvaškem šovu: 'Tudi če bi mu lahko rodila otroke, ne vem, če bi'

Pogosto stvari niso takšne, kot se zdijo. Kaj se v resnici dogaja med pari v oddaji Poroka na prvi pogled: Hrvaška, ko izključijo kamere? Strokovnjaki so opazili nekatere podrobnosti, ki bi lahko razkrile razliko med tem, kako se pari predstavljajo in kako njihov zakon dejansko deluje.

Višnja je Darku sporočila: Tudi če bi ti lahko rodila otroke, ne vem, če bi

"Kar vidim, je, da si iskala podporo od drugih kandidatov. Kot da si ga vrgla volkovom, da ga raztrgajo in da se nauči lekcije," je komentirala psihoterapevtka Iva Stasiow Višnjino soočenje z Darkom na skupni večerji. Meni, da bi to morala razrešiti med štirimi stenami. "Sprašujem se, ali sta prišla do točke brez povratka," je zaključila psihoterapevtka. Višja je namreč Darka soočila pred vsemi, da naj bi njen novopečeni mož izpostavil, da mu je všeč druga tekmovalka Irma. A ne le všeč, rekel naj bi, da je z njo v zvezi. Višnja pravi, da je to sicer ni prizadelo, da pa se ji ne zdi prav, da govori takšne stvari in da s tem Darko kaže nespoštovanje. Poleg tega ji je že povedal, da je zanj prestara, češ ker si želi otrok. A Višnja je v izjavi vrnila udarec: "Tudi če bi mu lahko radila otroke, ne vem, če bi." Višnja je stara 51 let, Darko 49 let.

Hrvoje ostaja v svoji varni coni

Hrvoje in Sylvie na prvi pogled delujeta popoln par, ki nenehno poudarja, kako dobro se razumeta. A strokovnjake nekaj moti. "Na prvo žogo ti ne morem verjeti," je povedala psihoterapevtka Iva Stasiow in Hrvoju položila na srce, da mora biti v svojih odgovorih in čustvih bolj konkreten. "Vidim, da bom moral odgovoriti na drugačen način, da zadovoljim vašo željo po mojem odgovoru," je povedal Hrvoje, ki tudi v pogovoru s svojo novo ženo vedno ostaja političen. Od njega nikoli nič konkretnega. A ravno v 'tednu spoznavanja' se je Hrvoje odločil, da Sylvie pove, da ne more imeti otrok. To je povedal med eno od iger, ker so morali razporediti prioritete na lestvico od 1 do 10. Sylvie je bila zaradi priznanja pretresena. "V šoku sem, predvsem ker sem mu prvi dan na poroki rekla, da si moja hčerka želi bratca," je povedala Sylvie v izjavi.

Stjepan recitira verze Kristini: Ti in jaz, dva sva različna sveta

Stjepan želi s pomočjo verzov prenesti svoje misli Kristini: "Ti in jaz, dva sva različna sveta." Njo to razdraži, vendar se vzdrži kakršne koli nagle reakcije. Čeprav se zdi, da imajo strokovnjaki z njima polne roke dela, nekaj nasvetov uspe popraviti situacijo. "Imaš lepo mlado ženo. Ne moreš v ospredje postaviti sebe, svojih mišic in svoje pesmi. Njo moraš postaviti v ospredje," svetuje psiholog Matej Sakoman Stjepanu.

Razlika v letih: ali Franja še vedno moti, da je Kristina starejša?

Strokovnjake zanima, kako zdaj Franjo vidi razliko v letih med sabo in ženo Kristino. Pogosto je namreč izražal, da si ne želi žene, starejše od sebe. Ker je bolje spoznal Kristino, se zdi, da je premagal to oviro. "Vidi se nekaj, kar pri mnogih parih ni vidno. In to je, da od začetka skomunicirata vsako, tudi najmanjšo stvar," pravi življenjski trener Dean Pelić, zelo zadovoljen z napredkom Kristine in Franja v zakonu.

Irma je odprla svoje srce, medtem ko Marko še ni spustil zidov

Irma in Marko delujeta kot par, ki ima trden in stabilen zakon. Vendar strokovnjaki menijo, da jima še nekaj manjka, da bi bila popolna. "Mora ji dati več priložnosti. Mislim, da mu je ona že dala priložnost. On pa bolj racionalno razmišlja," pravi strokovnjak.

Doris in Igor sta alfa par: stabilna, brez težav

Strokovnjakom je zelo všeč, kako napreduje odnos med Doris in Igorjem. Nobeden od njiju ni zanikal, da obstaja fizična privlačnost. Čeprav sta imela nekaj manjših trenj, sta jih zlahka premagala. Vse to je očitno tudi tistim, ki so ju povezali. "Igor in Doris sta stabilen par. V psihologiji temu rečemo alfa. Gre jima zlahka. Ni pretirane drame," je zaključil Sakoman in dodal, da imata Doris in Igor harmoničen zakon.