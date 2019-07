Peter Bogdanovich dočakal 80 let

Leta 1968 je posnel avtorski nizkoproračunski film Tarče, ki ga je v celoti ustvaril sam, prvi večji uspeh, ki še danes zaznamuje njegovo kariero, pa je dosegel leta 1971 s filmom Zadnja predstava (The Last Picture Show). V njem je predstavil provincialno moralo in socialne spremembe v teksaškem mestu.

Med njegovimi pomembnejšimi filmi so tudi Papirnati mesec (1973), Zakaj te očka pušča samo? (1972), Kino za groš (Nickelodeon, 1976), Dan, ko so se vsi smejali (1981), Maska (1985) in Zaljubljeni popotnik (1990).

Na letošnjem 66. puljskem mednarodnem filmskem festivalu so prikazali njegov dokumentarec o velikanu nemega filma Busterju Keatonu The Great Buster, med njegovimi aktualnejšimi filmi pa je tudi komična drama Takšna pač je (2014).

Bogdanovich je v karieri zabeležil tudi več kot 50 igralskih vlog. Nazadnje ga je bilo mogoče gledati tudi v lani premierno predstavljenem dokončanem zadnjem filmu ameriškega režiserja in producenta Orsona Wellsa z naslovom The Other Side of the Wind, zaigral pa je tudi v lanskem trilerju Michaela Chrisoulakisa z naslovom Los Angeles Overnight.

Čeprav se mu je oskar izmaknil, je Bogdanovich, ki velja za enega ključnih ustvarjalcev filmov "novega Hollywooda", za svoje delo prejel številne nagrade. Leta 2012 tudi zlati pečat Jugoslovanske kinoteke za izjemen prispevek k sedmi umetnosti.