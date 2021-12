Peter Dinklage ne razume, zakaj oboževalci niso zadovoljni s koncem serije: V seriji so zmaji

Igralec Peter Dinklage, ki je v seriji Igra prestolov zaigral v vlogi Tyriona Lannisterja, se zaveda, da oboževalci niso zadovoljni z zaključkom serije. Zadnji del je bil predvajan leta 2019, zvesti oboževalci pa so takoj izrazili svoje neodobravanje o zadnji sezoni in samem zaključku s peticijo, v kateri so zahtevali ponovno snemanje. 52-letni Dinkage je za New York Times povedal svoje mnenje o seriji in reakciji oboževalcev.

Serija Igra prestolov je pred leti podirala rekorde v gledanosti, leta 2019, ko je doživela svoj zaključek, pa je pristala med tistimi, ki so najbolj razočarale gledalce in zveste oboževalce. Pred kratkim je o tem spregovoril tudi eden izmed glavnih igralcev te serije, Peter Dinklage, ki je za New York Times malce sarkastično poudaril, da so si gledalci želeli, da lepi beli ljudje srečno odjahajo v sončni zahod in pripomnil, da gre za fikcijsko zgodbo, v kateri so prisotni zmaji.

icon-expand Peter Dinklage FOTO: Profimedia

"Želeli so si, da bi lepi beli ljudje skupaj srečno odjahali v sončni zahod. Mimogrede, gre za fikcijo. V seriji so prisotni zmaji. Prebolite že," se je pošalil Dinklage. "Serija si podreja mišljenje gledalca in to mi je všeč. Res se je imenovala Igra prestolov, a na koncu, ko so mi ljudje ves čas postavljali vprašanje, kdo bo zasedel prestol, res nisem razumel, zakaj niso v seriji opazili globlje vsebine," je povedal 52-letnik.

"Eden mojih najljubših trenutkov je bil, ko je zmaj požgal prestol, saj je s tem nekako odgovoril na to vprašanje, ki je bilo zares nepomembno, samo dejanje pa briljantno, prikazuje razmišljanje ustvarjalcev serije, ki sporočajo, naj ljudje že utihnejo, saj serija ne govori o tem. To so vedno počeli, saj so zgodbo zapeljali povsem drugam, kot bi šlo predvideno dogajanje. Vsak ima svojo zgodbo v mislih, a po mojem mnenju nobena ni tako dobra, kot je bila na koncu tista, ki smo jo naredili," je prepričan zvezdnik.

Delil je tudi svoje mnenje o tem, zakaj oboževalci niso bili zadovoljni s koncem: "Mislim, da so bili jezni, ker smo se razhajali z njimi. Oznanili smo, da se serija zaključuje, oni pa naenkrat niso vedeli, kaj bodo počeli ob večerih. Želeli so si nadaljevanja, zato so začeli izražati svoje nasprotovanje. Serijo smo morali zaključiti, saj je smo dosegli svoj namen razbijanja predsodkov – zlobneži so postali heroji, heroji pa so se izkazali za zlobneže. Če poznamo zgodovino, vemo, da noben tiran ni začel kot tiran. Govorim o koncu serije. Všeč mi je, kako je moč pokvarila te ljudi. Kaj se zgodi z moralnim kompasom ljudi, ko enkrat občutijo moč? Ljudje so res komplicirana bitja."