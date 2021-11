Peter Jackson zaključil z delom na novi dokumentarni seriji o Beatlih

Peter Jackson je serijo The Beatles: Get Back ustvarjal "brez filtrov", na voljo pa mu je bil izreden in nikoli objavljen material. Po napovedi bodo gledalci v seriji spoznali Paula McCartneyja, Johna Lennona, Ringa Starra in Georga Harrisona skozi glasbo, prijateljske odnose, zabavne trenutke, pa tudi v obdobju, ko so nastopili krizni trenutki.

"Veliko bolje razumeš dinamike med njimi in to, kako so se soočali s težavami. Zanimivo je in privlačno. Še bolj se zaveš, da je šlo za navadne, dobre fante iz Liverpoola, ki so si bili med seboj zelo različni. Sedaj jih še bolj cenim," je izjavil režiser.

V seriji bodo predstavljene tako legendarne Get Back Sessions, za katere so se člani skupine leta 1969 ponovno združili v Londonu, da bi v dveh tednih posneli nov album, njihov ikoničen zadnji nastop na strehi zgradbe, v kateri je imel prostore Studio Apple, ki bo prvič prikazan v celoti, pa tudi izid albuma Let It Be leta 1970, mesec za tem, ko se je skupina uradno že razšla.