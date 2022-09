Peti del Indiane Jonesa bo zadnji s Harrisonom Fordom

Igralec je na predstavitvi v čustvenem govoru o filmu dejal: "Zelo sem ponosen, da lahko povem, da je ta zares fantastičen. Tudi to je eden izmed razlogov," je pristavil preden je pokazal na 37-letno soigralko. "Bistvo filmov o Indiana Jonesu sta pustolovščina in skrivnostnost, hkrati pa so tudi srčni, zato sem zares srečen, da imamo človeško zgodbo in film, ki vas bo vrgel na rit," je še povedal v svojem govoru.

Pozneje je potrdil še, da bo to njegov zadnji nastop v franšizi in dodal: "To je to! Ne nameravam se več poškodovati za vas." S tem se je navezal na poškodbo rame, ki se je zgodila med snemanjem petega dela franšize, ki je od igralca zahtevala več tednov počitka.