Peti del Indiane Jonesa bo oboževalce razveselil junija 2023

Harrison Ford je razveselil vse oboževalce priljubljene franšize Indiana Jones . Udeležil se je posebnega dogodka v kalifornijskem Anaheimu, ki je bil posvečen Vojni zvezd . Ko se je skladatelju Johnu Williamsu pridružil na odru, mu je čestital za njegov nedavni 90. rojstni dan in mu rekel, da ga glasba iz filmov iz Indiane Jonesa spremlja povsod, kamor gre.

"Veš, vesel sem tega," je dejal ob smehu članov občinstva in dodal, da je ta glasba igrala v operacijski sobi, ko je imel zadnjo kolonoskopijo. Igralec je še povedal, da je najnovejši film z Williamsovo glasbo "skoraj dokončan" , da je na film "res ponosen" ter da bodo film prvič predvajali 30. junija 2023.

Ustvarjalci filma so se, kot je videti, spopadali z nekaterimi nevšečnostmi, zato je prišlo do velike zamude pri predvidenem datumu premiere. Po tem, ko naj bi po napovedih peti film o Indiani Jonesu v kina prišel že letos poleti, je režiser James Mangold prosil oboževalce filmov o pustolovcu in arheologu za obilo potrpljenja.