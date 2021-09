Petminutne stoječe ovacije za Kristen Stewart na festivalu v Benetkah

Kristen Stewart in čilski režiser Pablo Larraín sta bila prisotna na premieri filma Spencer , oba pomembna akterja te biografske stvaritve o princesi Diani pa sta se na koncu predvajanja močno objela. Razlog tiči v zadovoljstvu publike ob videnem. Na koncu sta si namreč prislužila dolge, kar pet minut trajajoče stoječe ovacije. Aplavz občinstva v beneški Sali Grande, ki kar ni prenehal, je oba presenetil, izjemen trenutek pa so ujeli tudi nekateri mediji in prisotni oboževalci filmske umetnosti.

Za svojo igro je Stewartova prejela že mnogo pozitivnih kritik, saj je kot princesa nastopila izjemno prepričljivo. Na novinarski konferenci ob prihodu na festivalsko prizorišče je novinarjem povedala, da je močno uživala tudi v fizični transformaciji za potrebe filma, saj so ji omogočili, da je bila videti višja: ''Počutila sem se mnogo bolj svobodna in živa in sposobna gibanja, tudi višja,'' je dejala. Komentirala pa je tudi Dianino življenje: ''Bila je tako izolirana in sama. Vsem je s svojo prisotnostjo ponudila nekaj svetlobe, vse, kar je želela, pa je, da je nekaj dobi tudi sama.''