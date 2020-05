'Petra' iz serije Šverc komerc: Velikokrat nisem rabila igrati, tako mi je lik podoben

"Ona je plod domišljije tako scenarista kot mene, zato težko primerjam njo s seboj. Se je pa že velikokrat zgodilo, da sem brala scenarij neke epizode in pomislila 'Aha, tako bi tudi jaz reagirala, super, tukaj niti ne rabim igrati.' So pa seveda bili trenutki, ko se je popolnoma razlikovala od mene," je za 24ur.com povedala Dalmatinka in dodala, da so bili trenutki, kjer ji Petra ni bila podobna, bolj zanimivi zanjo kot igralko.

Dodala je, da se je trudila iskati 'surovost' v svojem liku in ni želela, da bi upodobila nekoga idealnega, popolnega: "Tega je preveč. Enako težo sem dala njenim napakam kot tudi njenim vrlinam."

In kako je na snemanju serije, v kateri je tudi veliko humorja? Pravi, da so ji bila najljubša snemanja, ko so 'švercali' in so morali bežati: "Oboževala sem snemanja bežanja pred policisti ali drugih nasprotnikov. Snemanja, ki so potekala ponoči v gozdu, lov in podobno, to je bilo vedno zelo zabavno."