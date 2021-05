Pevka Camila Cabello se podaja v igralske vode

Film o Pepelki, v katerem bo glavno vlogo odigrala pevka Camila Cabello, bo na male zaslone prišel že konec leta, ob pevki pa bodo nastopila sama znana imena iz sveta filma in glasbe. Prav ta zvezdniška zasedba daje slutiti, da vlagatelji in producenti pričakujejo velik uspeh in še večje dobičke.