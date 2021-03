Phoebe Dynevor v biografiji o priznani keramičarki Clarice Cliff

Britanski igralki Pheobe Dynevor je po pisanju BBC v čast, da bo lahko upodobila umetnico s tako izjemnim značajem. Pohvalila je tudi scenarij, ki ga je napisala Claire Peate in ki po njenih besedah "na čudovit način predstavi 20. stoletje" . Vesela pa je tudi, da bo lahko igrala ob tako močni ženski zasedbi pred in za kamero.

Clarice Cliff, ki je bila v 20. letih minulega stoletja ena glavnih predstavnic gibanja art deco, je obveljala za eno najvidnejših britanskih keramičark. Pri televizijiSky so jo označili za pionirko, ki je preoblikovala angleško keramično industrijo.

Izhajala je iz delavskega razreda in se najprej zaposlila kot delavka v keramični tovarni. Pozneje pa je razvila svojstven in zelo prepoznaven slog, ki ga je uporabila pri izdelavi vaz in čajnikov. Njene dekoracije v svetlih barvah so z geometrijski vzorci in stiliziranimi pokrajinami postale prepoznavne po vsem svetu, še pišeBBC.