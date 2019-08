Pierce Brosnan in Will Ferrell v filmu o Evroviziji

Pierce Brosnan in Will Ferrell

Ameriški komik Will Ferrellin kanadska igralka Rachel McAdams bosta v filmu s preprostim naslovomEurovisionnastopila v vlogi nadebudnih islandskih glasbenikov Larsa Erickssonga in Sigrit Ericksdottir, ki se jima je ponudila priložnost, da zastopata svojo državo na Evroviziji, irski filmski in televizijski igralec Pierce Brosnan pa bo prevzel vlogo Larsovega očeta Ericka Erickssonga. Mlada glasbenika bosta v filmu po pisanju Anse dokazala, da se je v življenju vredno boriti za svoje ideale.