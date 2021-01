Pierce Brosnan o vlogi agenta 007: Nekatere scene so bile za lase privlečene

Hollywoodska zvezda Pierce Brosnan je povedal, da so ga nekatere scene v filmu o Jamesu Bondu kar malce motile, saj so bile tako zelo nerealne. Danes pravi, da bi se moral takrat bolj sprostiti in prepustiti scenariju.

Pierce je bil Bond v štirih filmih, in sicer: Zlato oko, Jutri nikoli ne umre, Vse in še svet ter Umri kdaj drugič. Zadnjič je agenta 007 upodobil leta 2002, kjer je zaigral ob boku Halle Berry.

V intervjuju za revijo Total film je povedal, da si je vedno želel, da zgodbe in preobrati v filmih o Bondu ne bi bili tako za lase privlečeni in da bi bila morda boljša ideja držati se realnih zgodb. "Medtem, ko so se filmi nadaljevali, se je začela pojavljati nekakšna frustracija v meni. Želel sem si, da je Bond morda malce bolj surov in realističen, da je umazan kot pravi agent. A vseeno se potrudiš in narediš, kar pač moraš, čeprav so scenariji vedno bolj bizarni."

"Prepustiš se toku in uživaš v potovanju, snemanju in uprizarjanju legendarnega lika. Na snemanju filma Umri kdaj drugič sem se zelo zabaval, recimo, a med branjem scenarija so bile vmes tako neverjetno smešne stvari, da joj. Na primer nevidni avtomobil. Ampak potem to pač zaigraš, ker je to tvoja naloga. Sam sebi sem v teh situacijah povzročal hude glavobole in veliko stresa, ker sem se preveč ukvarjal s faktorjem verjetnosti."