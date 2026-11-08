Pierce Brosnan razkril svoj izbor za Bonda

"Vsi igralci, ki so trenutno na seznamu kandidatov, so igralci, ki jih občudujem," je dejal in nadaljeval: "Callum Turner je nekdo, s katerim sem že sodeloval, in je izjemno prepričljiv." 36-letni Turner naj bi bil med glavnimi kandidati za prestižno vlogo. Turnerja je podprl tudi George Clooney , ki upa, da bo mladi igralec postal naslednji Bond. "Visok je, čeden, šarmanten in Britanec, zato je popolna izbira za to vlogo."

Toda v igri so tudi drugi kandidati, ki uživajo podporo priznanih igralcev. Po poročanju revije Variety naj bi se 36-letni Jack Lowden, znan po seriji Slow Horses, 36-letni Josh O'Connor, zvezdnik serije The Crown, in Turner udeleževali zadnjih preizkusnih snemanj. Ugibanja o tem, kdo bo prevzel vlogo, trajajo že dlje časa, številni igralci, ki se omenjajo kot kandidati, pa so se nanje odzvali z nejasnimi izjavami.

Garyja Oldmana, Lowdnovega soigralca iz serije Slow Horses, so govorice o morebitni izbiri igralca še dodatno spodbudile, ko je izjavil, da "drži pesti za Jacka". Lowden se je nato na ugibanja odzval v intervjuju za britansko izdajo revije GQ. "Vse to mi zelo laska. Lepo je, ko te omenjajo v povezavi s katero koli vlogo, vendar ne nameravam še dodatno prilivati olja na ogenj. Zelo lepo je in Gary je res srčen človek – še posebej veliko mi pomeni, da takšne besede prihajajo od nekoga, kot je on. A se s tem pravzaprav ne obremenjujem," je dejal.