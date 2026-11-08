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Pierce Brosnan razkril svoj izbor za Bonda

Los Angeles, 08. 11. 2026 09.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Pierce Brosnan

Nekdanji agent 007 Pierce Brosnan je razkril svoj izbor za naslednjega Jamesa Bonda. V svežem intervjuju za revijo Vanity Fair je poudaril, da je zdaj "le še gledalec", posebno podporo pa izrazil enemu od stanovskih kolegov.

"Vsi igralci, ki so trenutno na seznamu kandidatov, so igralci, ki jih občudujem," je dejal in nadaljeval: "Callum Turner je nekdo, s katerim sem že sodeloval, in je izjemno prepričljiv." 36-letni Turner naj bi bil med glavnimi kandidati za prestižno vlogo. Turnerja je podprl tudi George Clooney, ki upa, da bo mladi igralec postal naslednji Bond. "Visok je, čeden, šarmanten in Britanec, zato je popolna izbira za to vlogo."

Callum Turner s soprogo Duo Lipa.
Callum Turner s soprogo Duo Lipa.
FOTO: AP

Toda v igri so tudi drugi kandidati, ki uživajo podporo priznanih igralcev. Po poročanju revije Variety naj bi se 36-letni Jack Lowden, znan po seriji Slow Horses, 36-letni Josh O'Connor, zvezdnik serije The Crown, in Turner udeleževali zadnjih preizkusnih snemanj. Ugibanja o tem, kdo bo prevzel vlogo, trajajo že dlje časa, številni igralci, ki se omenjajo kot kandidati, pa so se nanje odzvali z nejasnimi izjavami.

Garyja Oldmana, Lowdnovega soigralca iz serije Slow Horses, so govorice o morebitni izbiri igralca še dodatno spodbudile, ko je izjavil, da "drži pesti za Jacka". Lowden se je nato na ugibanja odzval v intervjuju za britansko izdajo revije GQ. "Vse to mi zelo laska. Lepo je, ko te omenjajo v povezavi s katero koli vlogo, vendar ne nameravam še dodatno prilivati olja na ogenj. Zelo lepo je in Gary je res srčen človek – še posebej veliko mi pomeni, da takšne besede prihajajo od nekoga, kot je on. A se s tem pravzaprav ne obremenjujem," je dejal.

Jack Lowden
Jack Lowden
FOTO: AP
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