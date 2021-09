Piers Morgan se vrača na male zaslone: podpisal z Murdochom

Kontroverzni voditelj Piers Morgan je z medijskim mogotcem Rupertom Murdochom, lastnikom televizijske mreže Fox News, podpisal globalno pogodbo. V njej je določeno, da bo vodil dnevno televizijsko oddajo, ki bo na sporedu čez teden ob večerih, in to v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike in Avstraliji. Pisal bo tudi tedensko kolumno za Murdochov britanski tabloid The Sun in ameriško različico The New York Post ter sodeloval pri dokumentarni seriji o resničnih umorih.

Oddaja bo snemana v Veliki Britaniji, pri njej pa bo kot izvršni producent sodeloval Winnie Dunbar Nelson, ki je z Morganom delal pri oddaji Good Morning Britain. V izjavi za javnost je Britanec brez dlake na jeziku dejal: "Navdušen sem nad vrnitvijo v News Corp, kjer sem začel svojo medijsko kariero pred več kot 30 leti. Rupert Murdoch je bil stalen in neustrašen zagovornik svobode govora in skupaj bova ustvarila nekaj novega in razburljivega. Želim, da bo moj globalni šov neustrašna oblika živahne razprave in odmevnih intervjujev ter kraj, ki slavi pravico vsakega, da ima svoje mnenje, obenem pa se lahko to mnenje preizprašuje in izpodbija. Vesel sem tudi, ker sem postal kolumnist The Suna in New York Posta, dveh briljantno uspešnih in priljubljenih časopisnih blagovnih znamk. Odhajam domov, kjer se bomo zabavali."

V izjavi za javnost je svoje navdušenje nad novo voditeljsko pridobitvijo izrazil tudi Murdoch, izvršni producent ameriške medijske korporacije News Corporation. Dejal je, da je Piers voditelj, ki si ga želi vsaka televizijska mreža, vendar se ga boji zaposliti. Po njegovem mnenju je "briljanten voditelj, nadarjen novinar in tisti, ki pove, kaj ljudje mislijo in čutijo," zato se veseli, da bo sedaj svoj krog oboževalcev razširil še v drugih državah.