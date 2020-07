Piknik kino s pridihom dvajsetih let

Sinoči so ljubitelji filma in kino doživetja na prostem v Vodnem mestu Atlantis pozdravili Piknik-kino v organizaciji Kina Bežigrad. Obiskovalci so se z ležalnikov, blazin in odej predali z oskarjem nagrajeni zgodbi Velikega Gatsbyja o skrivnostnem milijonarju, nesojeni ljubezni in strašanski tragediji. Skozi nostalgični večer v slogu vročih 20. let prejšnjega stoletja se je točila penina in bleščala bliskavica fotografa, kateri so se obiskovalci razposajeno nastavljali. Zadoneli so tudi nekateri največji hiti divjih dvajsetih, ki slavijo po veličastnem jazzu in zabavah, namenjenih bogati eliti. Ritmom jazza so se popolnoma predala tudi šarmantna dekleta iz plesne šole Studio Dansa, ki so pod žarometi zablestela v korakih živahnega charlestona.