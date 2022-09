Piran bo dva tedna snemalna kulisa hollywoodskega filma, prihaja tudi Halle Berry

Piran bo že kmalu postal kulisa akcijskega filma, ki ga bo snemala tuja snemalna ekipa z zvezdniškimi igralskimi imeni, kot so J. K. Simmons, Halle Berry in Mark Wahlberg. Ker bodo v starem mestnem jedru snemali zahtevne kaskaderske kadre, na piranski občini pozivajo prebivalce in obiskovalce k potrpežljivosti.

V Piranu že nekaj časa krožijo govorice o tem, katera velika hollywoodska imena naj bi kar nekaj časa preživela v njihovem mestu. Omenjali so celo Morgana Freemana in Scarlett Johansson. Po pisanju Primorskih novic bo na Obali nastajal nov akcijski triler Our Man from Jersey, ki ga režira Julian Farino. V eni od glavnih vlog res nastopa Halle Berry, ne pa tudi Morgan Freeman ali Johanssonova. V igralski zasedbi so poleg Marka Wahlberga in oskarjevca J. K Simmonsa še Jackie Earle Haley, Jessica De Gouw in Adewale Akinnuoye-Agbaje.

icon-expand Halle Berry FOTO: Profimedia

Portal IMDB v napovedniku filma povzema, da gre za zgodbo prizemljenega gradbenega delavca iz Jerseya Mikea, ki ga bivše dekle iz srednješolskih časov Roxanne vpelje v svet vohunov in tajnih agentov. Ekipa produkcijske hiše Pakt Media bo v Piranu za logistične potrebe in varno izvedbo snemanja ter varnost vseh udeleženih v prometu starega mestnega jedra in širše v tem času izvajala poseben prometni režim, zaradi katerega bo občasno omejen dostop do snemalnih lokacij, po principu občasnih do 15-minutnih popolnih zapor cest, trgov in ulic. Kot zagotavljajo na občini, stanovalcem dostop do njihovih prebivališč ne bo v nobenem primeru onemogočen, le občasno časovno omejen, zato vse prosijo za strpnost in razumevanje.

icon-expand Mark Wahlberg FOTO: Profimedia

Lastnike vozil s parkirnimi abonmaji parkirišča Fornače ob tem naprošajo, da v času snemanja v primeru zasedenosti parkirišča vozila parkirajo v garažni hiši Fornače, kjer bodo zagotovili ustrezno število nadomestnih parkirišč. Parkirne listke, ki jih bodo prevzeli ob vstopu v garažo, bodo lahko na blagajni pri izhodu brezplačno validirali, pri čemer se boste morali izkazati z veljavnim abonmajem za parkirišče Fornače. Snemanje bo po načrtih potekalo med Prešernovim nabrežjem in Ulico svobode, na Trubarjevi ulici, Tartinijevem trgu, Pristaniški in Bolniški ulici, na Trgu 1. Maja z Gregorčičevo, Verdijevo, Trubarjevo in Kosovelovo ulico, na Vidalijevi ulici z Obzidno ulico, Trgu Bratstva s Tomšičevo in Župančičevo ulico, Cankarjevem in Kidričevem nabrežju in Dantejevi ulici.