Pištolo iz prvega filma o Jamesu Bondu prodali za več kot 200 tisoč evrov

Pri avkcijski hiši Julien's na Beverly Hillsu so pred dražbo Ikone in idoli vrednost pištole ocenili na približno 50 tisoč evrov manj, kot je bil končni izkupiček. Na dražbi je bilo več kot 500 predmetov, ki so nekoč pripadali hollywoodskim zvezdnikom, denimo kostumi in predmeti igralcev Johna Wayna, Marilyn Monroe, Johna Travolte, Grete Garboin Elizabeth Taylor.