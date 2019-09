Nina Ivanič, Matej Zemljič in Rok Kunaver so zvezde prihajajoče serije Najini mostovi. Zgodba se dogaja v Vipavi, ta konec tedna pa se je ekipa tja odpravila na športni dan, kjer je potekalo tekmovanje v plezanju. Ker igra plezanje vlogo tudi v seriji, so se na steni preizkusili tudi sami, pridružil pa se jim je še Tadej Pišek, priljubljeni igralec iz serije Reka Ljubezni.