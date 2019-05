Pljučnica pri 97 letih usodna za hollywoodsko legendo Doris Day

Doris Day se je rodila 3. aprila leta 1922 kot Doris Mary Kappelhoff. Zanimivo je, da je pred dvema letoma, po zaslugi na novo odkritega rojstnega certifikata, pevka in igralka izvedela, da je v bistvu dve leti starejša, kot je bila ves čas prepričana. Kopijo certifikata je razkril statistični urad v Ohiu, v katerem je zapisano, da je bila rojena leta 1922 in da sta njena starša Alma in William Kappelhoff, doma iz Cincinnatija.

Dayeva je bila ena najbolj poznanih zvezdnic Hollywooda v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, sicer pa se je upokojila že pri petdesetih, da se je posvetila svojemu aktivizmu za pomoč živalim. Poznana je po filmih, kot so Hitchcockov Mož, ki je preveč vedel, Pillow Talk (1959), Love Me or Leave Me (1955), Lover Come Back (1961), The Glass Bottom Boat (1966) in drugih, med letoma 1968 in 1973 pa je imela svoj televizijskih šov The Doris Day Show.

Novico o njeni smrti je posredovala njena fundacija za živali, v času smrti pa je bila obkrožena s tesnimi prijatelji. Gospa je bila menda dokaj trdnega zdravja, dokler zanjo ni bila usodna pljučnica.

Leta 2008 so ji podelili grammyja za življenjsko delo, sicer pa so kar tri njene pesmi sprejeli v grammyjevsko dvorano slavnih, in sicer Sentimental Journey, Secret Lovein Que Sera Sera.Slednji dve so nagradili tudi z oskarjem za najboljšo

originalno pesem.

Prejela je kar dve zvezdi na Pločniku slavnih, eno za filmsko, drugo za glasbeno kariero. Leta 2004 jo je predsednikGeorge W. Bushodlikoval z medaljo svobode za njeno udejstvovanje pri pomoči živalim, a je ni sprejela osebno, ker se je bala letal. Enako je storila, ko so ji želeli podeliti častnega oskarja in nagrado Kennedyjevega centra, saj ju je zavrnila zaradi strahu pred letenjem.