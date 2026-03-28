Po 18 letih slovo od studia 24UR

Oddaja 24UR je bila danes še zadnjič vodena iz starega "modrega" studia, na katerega nas vežejo lepi spomini. Še preden bi uradno dočakal polnoletnost 15. decembra letos, bo naš studio doživel temeljito prenovo.

"Po 18 letih se poslavljamo od studia, po katerem se zdaj sprehajamo. Tukaj bo zrastel nov, večji, tehnološko naprednejši studio. S tem bomo še okrepili našo zavezo, da geldalcem ponudimo kakovestnejše, jasnejše in celovitejše informacije," je pojasnil Damjan Košec, odgovorni urednik informativnega programa.

"Studio v bistvu zapuščamo zato, ker je v svojih 18 letih naredil svoje. V njem so bile izčrpane praktično vse možnosti," je dodal Davorin Kobetič, vodja produkcijskih grafikov.

Oddajo bodo voditelji 24UR v naslednjih mesecih vodili iz drugega studia, kamor bo za čas prenove v celoti preseljen star studio.