Se po 30 letih kaže konec za Simpsonove?

Po vsem svetu poznana in priljubljena serijaSimpsonovi je trenutno pri 30. sezoni, odkar pa se je Fox združil z Disneyjem, je v nevarnosti, da se bo končala leta 2021, čeprav naj bi ustvarjalci ustvarili vsaj še dve sezoni.

Odkar je prišlo do velikega premika in Fox spada pod Disney so se namreč začela pojavljati vprašanja in ugibanja, ali so Simpsonovi dovolj "prijazna družinska zabava", saj ima Disney drugačna merila.

Yeardley Smith, ki posoja glas Lisi Simpson, je razkrila, da če bi Disney poskušal kar koli spremeniti v seriji, bi se ustvarjalci prej odločili, da bi jo "ukinili", kot pa da bi se prilagodili novim pravilom in spreminjali nekaj, kar očitno zelo dobro deluje že toliko in toliko let.

"Ko imaš pred seboj nekaj, kar je še vedno tako kulturno relevantno in steber kulture, potem si na precej spolzkem terenu, če boš kaj brkljal okoli tega. Zdi se mi, lahko se tudi popolnoma motim, da bi jo prej ukinili, kot pa jo spremenili,"je Smithova razmišljala zaThe Hollywood Reporter.

Disney sicer še mora obravnavati, kakšna bo prihodnost serije, zato je za zdaj težko reči, kako dolgoročno kaže Simpsonovim, odkar je Fox pod novim okriljem.