Po 33 letih se obeta nadaljevanje filma Umazani ples

FilmEmileja Ardolina iz leta 1987 s proračunom, vrednim nekaj manj kot šest milijonov evrov, je v blagajne kinematografov po svetu prinesel 181 milijonov evrov in je še vedno priljubljen na domačih platformah za predvajanje. Umazani plesje prejel oskarja in zlati globus za najboljšo pesem (I've Had) The Time of My Life v izvedbi Billa Medleyjain Jennifer Warnes, gledalci pa so se zaljubili v like, glasbo in plesne gibe.