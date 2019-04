Po 40 letih bo jasno, kaj se je zgodilo 'tisto poletno noč'

'Povej mi več, povej mi več!' so ju rotili prijatelji in končno bodo dočakali odgovor!

"Povej mi več, povej mi več!" so glavna junaka filma Briljantina, ki je luč sveta ugledal leta 1978 rotili prijatelji. V naslovni pesmi Summer Nights, ki je postala brezčasen hit, prijatelji Dannyja (John Travolta) in Sandy (Olivia Newton-John) vneto sprašujejo, naj povesta več o tem, kaj se je zgodilo na poletno noč, ko sta se spoznala in zdaj bodo – pa tudi mi – po 40 letih končno dobili odgovor.

Nastaja namreč predzgodba muzikalaBriljantina, ki bo nosila naslov Summer Loving. Ameriško filmsko podjetje Paramount razvija film, ki bo pokazal, kako sta se glavna junaka spoznala in usodno zaljubila. Napisal ga bo John August, ki je "zakrivil" tudi filme, kot so: Čarli in tovarna cokolade z Johhnyjem Deepom, Velika ribain Charlijevi angelčki.