Po 40 letih filmska uspešnica Škrlatni dež tudi kot muzikal

Kot so spomnili pri britanskem časniku The Guardian, letos mineva 40 let od glasbene drame Škrlatni dež, v kateri je Prince tudi zaigral. Po besedah producentov muzikala si ne bi mogli zamisliti primernejšega časa za poklon Princeu in zapuščini filma z odrsko priredbo priljubljene zgodbe.

Prince

Film Škrlatni dež je prejel oskarja za najboljšo izvirno glasbo in v kino blagajne prinesel skoraj 100 milijonov dolarjev. V središču filmske zgodbe je glasbenik, ki se spopada s težavami doma, glasbenim rivalstvom in romanco. To je bil Princeov filmski prvenec. Leta 2018 je Universal pridobil pravice za izbrane pevčeve pesmi in pripravljal muzikal na velikem platnu, vendar do zdaj projekt ni zaživel. Navdih za film in prihajajoči muzikal je album Purple Rain, ki je bil kar 24 tednov na prvem mestu v ZDA in so ga prodali v več kot 25 milijonih izvodov. Med skladbami so bile poleg naslovne skladbe tudi druge uspešnice, kot so When Doves Cry, Let's Go Crazy in I Would Die 4 U. Album je revija Rolling Stone uvrstila na 8. mesto med 500 najboljšimi albumi vseh časov.

Od leta 1991 je Prince nastopal s skupino The New Power Generation.

Leta 2016 preminuli Prince velja za eno najvplivnejših, a obenem tudi eno najbolj skrivnostnih in ekscentričnih osebnosti v glasbeni industriji. Zaslovel je zlasti s spektakularnimi koncerti, na katerih je predstavil t. i. novi funk. Leta 1979 je ustanovil skupino Revolution in izdal album Prince, ki je dosegel platinasto naklado. Uspeh so nadaljevali albumi Dirty Mind, Controversy in 1999. Produciral je tudi film Under the Cherry Moon (1986), v katerem je prav tako nastopil in napisal glasbo za film Batman. Leta 1986 je skupina Revolution razpadla in Prince je med letoma 1987 in 1991 izdal štiri albume kot samostojni glasbenik. Od leta 1991 je nastopal s skupino The New Power Generation. Nagrajen je bil s sedmimi grammyji, dobil je tudi zlati globus, leta 2004 pa je bil vključen v dvorano slavnih rock'n'rolla. V skoraj 40-letni glasbeni karieri je izdal 39 albumov in prodal več kot 100 milijonov plošč.