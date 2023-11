Po Beatlih bo umetna inteligenca oživila še glas Edith Piaf

Za pevko francoskih klasik, kot sta La vie en Rose in Non, je ne regrette rien, bodo umetni inteligenci posredovali na stotine glasovnih in slikovnih posnetkov, med katerimi so nekateri stari več kot 80 let, da bi poustvarili njen edinstven slog in na tak način še "povečali pristnost in čustveni učinek njene zgodbe". Izvirne posnetke bodo uporabili za njene največje uspešnice, so še sporočili iz Warner Music.

90-minutni film se bo dogajal med Parizom in New Yorkom ter med letoma 1920 do 1960. Zgodbo z doslej neznanimi "vidiki njenega življenja" bo s pomočjo umetne inteligence pripovedoval ustvarjen pevkin glas.