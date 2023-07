Po dolgoletni bitki z rakom umrl igralec Paul Reubens

Paul Reubens , najbolj znan po vlogi Pee-weeja Hermana, je umrl v starosti 70 let. Novico je potrdil njegov predstavnik za medije: "Poslovili smo se od Paula Rubensa, ikoničnega ameriškega igralca, komika, scenarista in producenta, katerega priljubljeni lik Pee-wee Herman je zabaval generacije otrok in odraslih s svojo pozitivnostjo, muhavostjo in prijaznostjo."

"Paul se je leta pogumno in v zasebnosti s svojo trdoživostjo in duhovitostjo boril z rakom. Nadarjen in ploden talent bo za vedno živel v panteonu komedije in v naših srcih kot cenjen prijatelj in človek izjemnega značaja ter velikodušnosti," pa so še zapisali v izjavi, ki so jo delili.

Na Instagramu so ob njegovi fotografiji delili tudi igralčevo izjavo, v kateri se je opravičil, ker z javnostjo ni delil svoje bitke z boleznijo: "Prosim, sprejmite moje opravičilo, ker nisem javno povedal, s čim se soočam zadnjih šest let. Od svojih prijateljev, oboževalcev in navijačev sem vedno čutil ogromno ljubezni in spoštovanja. Vse sem vas imel zelo rad in užival v ustvarjanju za vas."

V ikonični vlogi je prvič nastopil leta 1982. V preteklosti je bil večkrat aretiran zaradi domnevnega razkrivanja v kinu za odrasle, posedovanja marihuane in posedovanja slik, ki so bile sprva označene kot otroška pornografija. Leta 2004 so bile slednje obtožbe opuščene, Reubens pa je takrat priznal krivdo za manjšo obtožbo opolzkosti.