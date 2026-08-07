Po filmu še serija: jeseni dokumentarna serija o Melanii Trump

Marc Beckman je v nastopu na televiziji Real America's Voice povedal, da bo serija spremljala delo Melanie Trump v Beli hiši, njeno družinsko življenje, kariero in dobrodelne dejavnosti. Po njegovih besedah bo projekt bistveno obsežnejši od dokumentarnega filma, ki je zajel približno 20 dni pred drugo inavguracijo predsednika Donalda Trumpa .

Nova serija bo po Beckmanovih besedah ponudila vpogled v začetek druge Trumpove vlade ter v zasebno in javno življenje prve dame z drugačnim pristopom kot celovečerni dokumentarec.

Napoved prihaja nekaj mesecev po izidu dokumentarca Melania, ki ga je režiral Brett Ratner. Film je med kritiki naletel na pretežno negativne odzive, medtem ko ga je občinstvo ocenilo precej bolj naklonjeno. Na spletnem portalu Rotten Tomatoes so mu kritiki dodelili nizko oceno deset odstotkov, gledalci pa kar 99 odstotkov, kar po navedbah portala predstavlja enega največjih razkorakov med oceno kritikov in občinstva.

Dokumentarec je ob premieri konec januarja po podatkih specializiranih medijev po svetu zaslužil nekaj več kot sedem milijonov dolarjev, kar je pomenilo najuspešnejši uvodni konec tedna za dokumentarni film v zadnjem desetletju. Kljub temu prihodki niso pokrili visokih stroškov projekta. Amazon MGM Studios naj bi za pravice odštel približno 40 milijonov dolarjev, dodatnih 35 milijonov dolarjev pa namenil promociji.

Film je bil tudi prvi večji režijski Ratnerjev projekt po večletnem umiku iz Hollywooda. Režiser se je umaknil po obtožbah več žensk, med njimi igralke Olivie Munn, o spolnem nadlegovanju oziroma neprimernem spolnem vedenju. Ratner je obtožbe zanikal, kazenskega postopka proti njemu pa niso uvedli.