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Film/TV

Po filmu še serija: jeseni dokumentarna serija o Melanii Trump

New York, 07. 08. 2026 08.59 pred 3 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
E.M. STA
Melania Trump

Jeseni bo na tuji pretočni platformi na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanii Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca Marca Beckmana bo serija ponudila povsem drugačen pogled na njeno življenje kot letošnji celovečerni dokumentarni film Melania, poroča revija People.

Marc Beckman je v nastopu na televiziji Real America's Voice povedal, da bo serija spremljala delo Melanie Trump v Beli hiši, njeno družinsko življenje, kariero in dobrodelne dejavnosti. Po njegovih besedah bo projekt bistveno obsežnejši od dokumentarnega filma, ki je zajel približno 20 dni pred drugo inavguracijo predsednika Donalda Trumpa.

Melania Trump
Melania Trump
FOTO: Profimedia

Nova serija bo po Beckmanovih besedah ponudila vpogled v začetek druge Trumpove vlade ter v zasebno in javno življenje prve dame z drugačnim pristopom kot celovečerni dokumentarec.

Napoved prihaja nekaj mesecev po izidu dokumentarca Melania, ki ga je režiral Brett Ratner. Film je med kritiki naletel na pretežno negativne odzive, medtem ko ga je občinstvo ocenilo precej bolj naklonjeno. Na spletnem portalu Rotten Tomatoes so mu kritiki dodelili nizko oceno deset odstotkov, gledalci pa kar 99 odstotkov, kar po navedbah portala predstavlja enega največjih razkorakov med oceno kritikov in občinstva.

Dokumentarec je ob premieri konec januarja po podatkih specializiranih medijev po svetu zaslužil nekaj več kot sedem milijonov dolarjev, kar je pomenilo najuspešnejši uvodni konec tedna za dokumentarni film v zadnjem desetletju. Kljub temu prihodki niso pokrili visokih stroškov projekta. Amazon MGM Studios naj bi za pravice odštel približno 40 milijonov dolarjev, dodatnih 35 milijonov dolarjev pa namenil promociji.

Film je bil tudi prvi večji režijski Ratnerjev projekt po večletnem umiku iz Hollywooda. Režiser se je umaknil po obtožbah več žensk, med njimi igralke Olivie Munn, o spolnem nadlegovanju oziroma neprimernem spolnem vedenju. Ratner je obtožbe zanikal, kazenskega postopka proti njemu pa niso uvedli.

Melania Trump serija dokumentarna serija prva dama

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KOMENTARJI20

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osservatore
07. 08. 2026 18.44
Pa koga še zanima kako jo je oranžni trol kupil pri Epsteinu?
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
07. 08. 2026 17.04
verjetno bo zajokala kako jo še kot 13 letnico iz niso pustili med milanske stare pohotneže
Odgovori
+1
1 0
Marjan Moskov
07. 08. 2026 12.30
Bil na rotten tomatoes, si popolnoma narobe razlagate, kakih 99 %, povprecna ocean VSEH kritik je 2,3 0d 5. Izgleda da vam angleske fraze delajo tezave. ( verified....)
Odgovori
-2
0 2
Anion6anion
07. 08. 2026 12.04
Bodo v dokumentarcu prikazali tudi posnetke iz Epstein files?
Odgovori
+4
5 1
Cupko
07. 08. 2026 11.56
Kaj, ko bi nehali razpredati o tej Melaniji, ker ni do sedaj še nič naredila za nas, le za svoj žep je poskrbela, ko se je poročila s tem oranžnim, ki neti vojne po svetu. Povrh vsega ju je pa spoznal Epstein in ona trdi, da ga ni poznala 🤮🤮
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+5
5 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 11.51
Pa koga še briga Melanija, sak vsi vemo zakaj je šla v Zda.
Odgovori
+7
7 0
lusma00
07. 08. 2026 11.34
Brez veze kar koli snemajo ker vsi vedo da samo lažejo pred kamero
Odgovori
+7
7 0
Robi333
07. 08. 2026 11.08
Bo kaj z otoka tut not?
Odgovori
+5
5 0
wsharky
07. 08. 2026 10.38
vsega pa le no v tem dokumentarcu, nekaj mora ostati še skrito za čez 10 let, ko bo na sporedu drugi del
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1921539
07. 08. 2026 10.26
Res ni potrebna nobena serija,se filma ljudje niso gledaliKaj pa sploh ima za povedat?Kako po 40 letih komunikacije v anglescini se vedno ne zna jezika.Potreben je film i Dobaldu-kako ima tezave z dojemanjem sveta in jako je nezdruzljivo njegovo dojemanje sebe z vsemi istalimi
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
07. 08. 2026 09.53
ogabno
Odgovori
+7
9 2
Jezna lepookica
07. 08. 2026 09.46
Pa kdo bo to gledal?! Še filma niso!
Odgovori
+9
9 0
HitraVeverca
07. 08. 2026 09.43
Kaj pa o trumpu kako izigrava svoje državljane in pa svet? Kako zapre ožino samo da lahko reče da jo rešuje? Svinjarija od svinjarije!
Odgovori
+6
6 0
Eliza Dupre
07. 08. 2026 09.27
Jaz danes mirno vsakemu turistu povem, da je zame Avstrijka, ker se je v preteklosti sama predstavljala tako - Melania Knauss iz Avstrije.
Odgovori
+7
8 1
MladInPerspektiven
07. 08. 2026 10.05
Seveda je naša Avstrijka, katere se zaradi te izjave še mi sramujemo kaj šele vi KATERE JE IZDALA 😁😂😂😂🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
4 4
Pomladni cvet
07. 08. 2026 09.19
na vsak način si hoče povrniti ugled, ki ji je pokvaril trump, edino pravilno, trump je uničevalec življenj s katerimi se je srečal in mu niso po godu, učitelj mu je bil roy cohn, mojster zaničevanja drugih in prevar
Odgovori
-2
2 4
Bombardirc1
07. 08. 2026 09.18
Film je imel najnizjo IMDB oceno v zgodovini. Bomo videli, če gre še nižje...
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+6
7 1
ZOV SVO
07. 08. 2026 09.18
Kako je prek Epsteina postala prva dama 🤣
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+12
13 1
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