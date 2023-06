Po finalu Lige prvakov še dokumentarni film o skrivnosti popolnega nogometa

Po koncu finala Lige prvakov bo na POP TV predvajan izjemen dokumentarni film z naslovom Skrivnost popolnega nogometa: Barca . Španski dokumentarni film je izšel leta 2018 in ga je režiral Duncan McMath . Film se osredotoča predvsem na uspeh nogometnega kluba Barcelone pod vodstvom trenerja Pepa Guardiole od leta 2008 do 2012, ko je ekipa osvojila skupno 14 trofej.

Dokumentarni film prikazuje intervjuje in analize igralcev, trenerjev, osebja in novinarjev skupaj s posnetki različnih tekem iz omenjenega obdobja. Film dokumentira zmagoslavje Barcelone v UEFA Ligi prvakov 2010–2011, intenzivno rivalstvo z Real Madridom in takratnim trenerjem Joséjem Mourinhom, vrnitev Erica Abidala po raku, vpliv Johana Cryuffa na Barcelono. Film prikazuje 'nastanek' Lionela Messija in imenovanje Pepa Guardiole za trenerja ter zadnjo sezono pod vodstvom Guardiole, ko je naznanil svoj odhod iz kluba. Dokumentarec se konča z intervjujem z Guardiolo, ki poda svoje mnenje o svojih štirih letih v Barceloni.