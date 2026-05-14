Film/TV

Po hobitih se Peter Jackson seli k Tintinu

Cannes, 14. 05. 2026 17.29 pred eno minuto 2 min branja 0

E.M. STA
Peter Jackson

Novozelandski režiser Peter Jackson je na filmskem festivalu v Cannesu razkril, da se loteva še ene kultne klasike. Po hobitih se seli k Tintinu in trenutno pripravlja scenarij za film o tem stripovskem junaku – mladem novinarju, ki ga je pred skoraj stoletjem ustvaril belgijski karikaturist Herge.

Kot je povedal režiser Peter Jackson, bo njegov film nadaljevanje animiranega filma Stevena Spielberga Tintin in njegove pustolovščine iz leta 2011, ki ga je koproduciral. "Dogovor je bil, da Steven režira enega, jaz pa drugega," je povedal na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je prejel častno zlato palmo za življenjsko delo.

"Steven je torej posnel svoj film, jaz pa v 15 letih svojega nisem. Zato mi je zelo nerodno," je dejal. Povedal je tudi, da pri scenariju za Tintina sodeluje s svojo partnerko Fran Walsh, piše v hotelski sobi ter pošilja strani na Novo Zelandijo. Iz katerega stripa o Tintinu črpa, ni želel povedati, je pa namignil, da se bo film začel tam, kjer se je končal Spielbergov, z Zakladom Rackhmana rdečega. Jackson je povedal tudi, da snema filme, ki si jih želi gledati sam, zato film o Tintinu ne bo nič drugačen.

Režiser, znan po tem, da je knjige J. R. R. Tolkiena spremenil v eno najbolj uspešnih filmskih franšiz vseh časov, namreč obožuje Tintina. Njegove šale v stripih, kot sta Tintin v Tibetu in Sinji lotos, pa so stalnica na evropskih otroških knjižnih policah že od 30. let prejšnjega stoletja. Jackson je sicer lastnik podjetja Weta FX, enega najpomembnejših podjetij za posebne učinke na svetu, ki je sodelovalo pri Avatarju in trilogiji Gospodar prstanov.

V Cannesu se je Jackson odzval tudi na razpravo o umetni inteligenci. Čeprav meni, da bo umetna inteligenca "uničila svet", ko je govora o njeni uporabi v filmu, ji sam zdaj niti ne nasprotuje. Zanj je to le poseben učinek. "Nič se ne razlikuje od drugih posebnih učinkov," meni režiser.

Svojo izjavo, da bodo stvari prevzeli roboti, je sicer kasneje omilil in dejal, da si ne more predstavljati, da bi umetna inteligenca šla dlje od "kavbojske dežele" kratkih videoposnetkov na Instagramu in YouTubu. "Za snemanje celovečernih filmov morajo biti vse pravice odobrene, odvetniki pa morajo stvari prečesati z gostim glavnikom." To bi omejilo uporabo umetne inteligence, je prepričan 64-letni Jackson.

Povedal je tudi, da se ima še vedno za upornika, ki so ga leta 1987, ko je premierno predstavil svoj prvenec Slab okus, vrgli iz festivalske hiše v Cannesu, ker je nosil kratke hlače. Zdaj je "debeli stari upornik", ki še vedno upa, da bo posnel film po navdihu napada britanskih bombnikov na jezove reke Ruhr v Nemčiji med drugo svetovno vojno, če "bo dovolj dolgo živel".

Razlagalnik

Hergé je bil umetniško ime belgijskega risarja stripov Georgesa Remija (1907–1983). Postal je svetovno znan po svoji seriji 'Tintinove pustolovščine', ki jo je začel ustvarjati leta 1929. Njegov slog, znan kot 'čista črta' (ligne claire), je močno vplival na razvoj evropskega stripa, saj se odlikuje po jasnih obrisih, živih barvah in pomanjkanju senčenja, kar omogoča izjemno berljivost in vizualno preglednost.

Weta FX je svetovno znano podjetje za vizualne učinke s sedežem v Wellingtonu na Novi Zelandiji, ki so ga leta 1993 ustanovili Peter Jackson, Richard Taylor in Tania Rodger. Podjetje je postavilo nove standarde v filmski industriji, zlasti z razvojem tehnologije za zajem gibanja (motion capture), ki je omogočila ustvarjanje ikoničnih računalniško generiranih likov, kot je Gollum v trilogiji Gospodar prstanov. Njihovo delo je ključno za vizualno podobo številnih hollywoodskih uspešnic in je prejelo številne nagrade oskar za najboljše vizualne učinke.

Operacija Chastise, znana tudi kot napad na jezove v porečju reke Ruhr, je bila vojaška operacija britanskega kraljevega letalstva (RAF) maja 1943. Namen operacije je bil uničiti ključne jezove v nemški industrijski regiji Ruhr, da bi ohromili proizvodnjo orožja in jekla. Za ta napad so razvili posebno 'poskakujočo bombo' (bouncing bomb), ki je bila zasnovana tako, da se je odbijala po vodi in se potopila tik ob steni jezu, preden je eksplodirala. Ta dogodek velja za enega najbolj drznih in tehnično inovativnih podvigov v zgodovini letalskega vojskovanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
