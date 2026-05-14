Po hobitih se Peter Jackson seli k Tintinu

Kot je povedal režiser Peter Jackson, bo njegov film nadaljevanje animiranega filma Stevena Spielberga Tintin in njegove pustolovščine iz leta 2011, ki ga je koproduciral. "Dogovor je bil, da Steven režira enega, jaz pa drugega," je povedal na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je prejel častno zlato palmo za življenjsko delo.

"Steven je torej posnel svoj film, jaz pa v 15 letih svojega nisem. Zato mi je zelo nerodno," je dejal. Povedal je tudi, da pri scenariju za Tintina sodeluje s svojo partnerko Fran Walsh, piše v hotelski sobi ter pošilja strani na Novo Zelandijo. Iz katerega stripa o Tintinu črpa, ni želel povedati, je pa namignil, da se bo film začel tam, kjer se je končal Spielbergov, z Zakladom Rackhmana rdečega. Jackson je povedal tudi, da snema filme, ki si jih želi gledati sam, zato film o Tintinu ne bo nič drugačen. Režiser, znan po tem, da je knjige J. R. R. Tolkiena spremenil v eno najbolj uspešnih filmskih franšiz vseh časov, namreč obožuje Tintina. Njegove šale v stripih, kot sta Tintin v Tibetu in Sinji lotos, pa so stalnica na evropskih otroških knjižnih policah že od 30. let prejšnjega stoletja. Jackson je sicer lastnik podjetja Weta FX, enega najpomembnejših podjetij za posebne učinke na svetu, ki je sodelovalo pri Avatarju in trilogiji Gospodar prstanov.

V Cannesu se je Jackson odzval tudi na razpravo o umetni inteligenci. Čeprav meni, da bo umetna inteligenca "uničila svet", ko je govora o njeni uporabi v filmu, ji sam zdaj niti ne nasprotuje. Zanj je to le poseben učinek. "Nič se ne razlikuje od drugih posebnih učinkov," meni režiser. Svojo izjavo, da bodo stvari prevzeli roboti, je sicer kasneje omilil in dejal, da si ne more predstavljati, da bi umetna inteligenca šla dlje od "kavbojske dežele" kratkih videoposnetkov na Instagramu in YouTubu. "Za snemanje celovečernih filmov morajo biti vse pravice odobrene, odvetniki pa morajo stvari prečesati z gostim glavnikom." To bi omejilo uporabo umetne inteligence, je prepričan 64-letni Jackson. Povedal je tudi, da se ima še vedno za upornika, ki so ga leta 1987, ko je premierno predstavil svoj prvenec Slab okus, vrgli iz festivalske hiše v Cannesu, ker je nosil kratke hlače. Zdaj je "debeli stari upornik", ki še vedno upa, da bo posnel film po navdihu napada britanskih bombnikov na jezove reke Ruhr v Nemčiji med drugo svetovno vojno, če "bo dovolj dolgo živel".