Po hudi in kratki bolezni umrl igralec Žarko Laušević

Družina igralca Žarka Lauševića je sporočila, da je po kratki in hudi bolezni umrl njihov mož in oče. Njegova žena Anita Laušević je v imenu družine dodala, da bo javnost o datumu in kraju pogreba pravočasno obveščena.

Igralec Žarko Laušević je eden najbolj prepoznavnih igralcev nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Diplomiral je na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, nato pa postal član Jugoslovanskega dramskega gledališča. V svoji karieri je imel številne filmske in televizijske vloge – uspeh mu je leta 1984 prinesla vloga v srbski seriji Sivi dom. Zaigral je še v serijah, kot so Kalkanski krogi, Obveščevalec in Sence na Balkanu, na velikih platnih pa v filmih, kot so Šmeker, Zgodilo se je na današnji dan ter Boj in Kosovo.

Laušević je napisal tudi knjigo z naslovom Leto mine, dan nikoli, v kateri je opisal leta, ki jih je preživel v zaporu. Leta 1993 ga je namreč skupaj z bratom napadla skupina huliganov, pri čemer je igralec s pištolo dva ubil, enega pa huje ranil. Obsojen je bil na 13 let zapora, a so mu leta 1998 kazen skrajšali na štiri leta. Po izpustitvi iz zapora je odšel v Združene države Amerike, a je leta 2001 vrhovno sodišče Črne gore po pritožbi tožilstva spremenilo svojo odločitev in ga obsodilo na 13 let zapora. Leta 2011 ga je takratni predsednik Srbije pomilostil.

O Lauševićevem življenju je bil leta 2014 posnet film Lauš, pod katerega se kot scenaristka in režiserka podpisuje Branka Bešević Gajić.