Po knjigi Britney Spears bodo posneli film.

Studio Universal Pictures je sporočil, da je pridobil pravice za spomine Britney Spears z naslovom The Woman in Me ter da bo razvil biografski film o pop zvezdnici, ki ga bo režiral Jon M. Chu. Do pravic se je dokopal po konkurenčni dražbi, pri filmu pa bo poleg režiserja Chuja (Crazy Rich Asians) kot producent sodeloval Marc Platt (Wicked in La La Land).