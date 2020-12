Po Nadarevićevi smrti se snemanje serije Nor, zmeden, normalen ne bo nadaljevalo

Jeseni, ko se je Nadareviću stanje poslabšalo, se je govorilo o tem, da bo zaradi igralčeve odsotnosti tudi serija začasno ustavljena: ''Sploh nam ne pade na pamet, da bi serijo Nor, zmeden, normalen snemali brez Mustafe Nadarevića. O tem nismo nikoli razmišljali in tudi nikoli ne bomo," je povedal Isović. Takrat je bil še poln upanja in optimizma glede igralčevega okrevanja, saj je dejal tudi, da bo ekipa počakala na potek dogodkov in nato hitro nadaljevala z delom v skladu z okoliščinami. Sedaj pa je jasno, da je bilo marčevsko snemanje tudi zadnje.