Po nesreči: Napeta zgodba preživele deklice, ki išče lastno identiteto

Francoska serija Po nesreči (After the Crash) vsebuje vse elemente drame in trilerja, dveh žanrov, ki zagotavljata uspešnico. Miniserija, posneta leta 2019, prikazuje napeto zgodbo deklice, ki je edina preživela nesrečo letala, ko je to na poti iz Istanbula v Pariz strmoglavilo v švicarskih Alpah. Na krovu letala pa je bila še ena dojenčica, ki nesreče ni preživela. Kdo je punčka, ki je ostala živa, pri preiskavi o njeni identiteti pa so se zmotili?

Serijo Po nesreči (After the Crash) si lahko ogledate na VOYO. Ljubitelje napetih trilerjev čaka prava poslastica. Francosko miniserijo Po nesreči (After the Crash) iz leta 2019 poleg odlične in napete zgodbe odlikujejo tudi izvrstna igralska zasedba, dobra režija in odličen scenarij. V glavni vlogi je nastopila francoska igralka Pénélope-Rose Léveque, ki se je v vlogo dobro vživela, gledalca pa prepriča, da z njo rešuje skrivnosti dogajanja pred več kot dvajsetimi leti in odkriva njeno pravo identiteto. Leta 1977 v hribih strmoglavi letalo. Edina preživela je trimesečna dojenčica. Toda na krovu letala sta bili dve punčki iste starosti, Emillie Vitral in Lyse-Rose Carville. Katera je preživela? Preiskavo nesreče vodi inšpektor Monod, medtem ko skušajo stari starši obeh deklet dobiti skrbništvo nad preživelim dekletom in so prepričani, da je njihova vnukinja. Sodišče razsodi, da je preživela deklica Lili, in jo dodeli družini Vitral. Zgodba nas popelje v leto 1998, ko Lili odraste v lepo mlado dekle. Nekega dne prejme skrivnostno sporočilo inšpektorja Monoda, v katerem prizna, da so se zmotili glede njene identitete. Šokirana Lili želi od detektiva izvedeti resnico, toda pri njem doma odkrije njegovo truplo … V seriji so ob Pénélope-Rose Léveque zaigrali še Yaniss Lespert, Margaux Chatelier, Bruno Solo, Anne-Elisabeth Blateau, Foëd Amara in Agnes Soral. Serijo Po nesreči (After the Crash) si lahko od 12. 12. ogledate na VOYO.