Po novem Batmanu in Catwoman, zdaj tudi nov obraz Pingvina

Zvezdniški zasedbi, ki bo nastopila v novem filmu The Batmanv režiji Matta Reevesa, se bo morebiti pridružil tudi Colin Farrell. Ameriški portali namreč poročajo, da pri Warner Brosu snubijo irskega igralca za vlogo legendarnega Pingvina. Leta 1992 je Pingvina v filmu Batmanova vrnitevv režiji Tima Burtona igral Danny DeVito.

Farrell je nazadnje igral v Disneyjevem filmu Dumbo, prihodnje leto pa ga bo mogoče ob boku Matthewa McConaugheyja gledati v novem filmu Guyja RitchiejaThe Gentlemen in pa v znanstveno-fantastični drami After Yang v režiji Kogonade. Preizkusil se je že v vlogi stripovskega junaka, in sicer kot Bullseye v Daredevilu Marka Stevena Johnsona iz leta 2003.

V vlogi priljubljenega stripovskega junaka bo v The Barman nastopil Robert Pattinson. Britanski igralec je za New York Times o liku Batmana dejal, da je njegova moralnost nekoliko vprašljiva ter da v nasprotju z drugimi stripovskimi junaki nikakor ni zlat fant. "Njegov pogled na svet je po svoje preprost, a njegova lega je čudna, kar omogoča večji razpon pri oblikovanju lika," je pojasnil.

Poleg Pattinsona bodo v filmu nastopili tudi Zoe Kravitz v vlogi Catwoman, Paul Dano kot Ugankar inJeffrey Wright kot komisar Gordon. Kot piše The Guardian, so v torek naznanili še, da igralca Andyja Serkisa snubijo za vlogo Alfreda Pennywortha, butlerja Bruce Wayna, ki ga je v trilogiji o Batmanu Christopherja Nolana igral Michael Caine.

Režiser filma Reeves je v začetku leta za Hollywood Reporter dejal, da je pri Batmanu navdušujoče, kako aktualen je in kako osebno ga je mogoče jemati. Glede filma je razkril, da prinaša temačno zgodbo, za katero upa, da bo navdihujoča in hkrati čustvena.

Produkcija filma The Batman se bo začela predvidoma konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta, film pa bo prišel v kina leta 2021.