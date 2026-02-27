Po požaru v skednju umrl igralec Bobby J. Brown

Za požar, ki je bil zanj usoden, je bil kriv Bobby J. Brown sam, saj je pustil v skednju prižgan avtomobil, policija pa je njegovo smrt obravnavala kot nesrečo. 62-letnik naj bi družinskim članom zaklical, naj mu prinesejo gasilni aparat, a je skedenj prej zajel ogenj.

"Sem razburjen in žalosten. Bil je res dober igralec in človek. Bil je popolnoma predan igralstvu in z njim je bilo veselje delati," pa je v izjavi za TMZ povedal igralčev predstavnik Albert Bramante.

Brown je v seriji Skrivna naveza nastopal med leti 2002 in 2008, a ni bil redni član igralske zasedbe. Pojavil se je tudi v filmih Moja edina, To mesto je naše in Off-time ter seriji Zakon in red: enota za posebne primere.

Rodil se je v Washingtonu, odraščal pa v Pensilvaniji. Preden je postal igralec, se je ukvarjal z boksom. Pozneje je obiskoval Ameriško akademijo za uprizoritveno umetnost v New Yorku in se uveljavil v svetu filma in televizije.