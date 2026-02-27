Naslovnica
Film/TV

Po požaru v skednju umrl igralec Bobby J. Brown

27. 02. 2026

Avtor:
K.Z.
Bobby J. Brown

Umrl je igralec Bobby J. Brown, najbolj znan po vlogi v seriji Skrivna naveza. Novico o njegovi smrti je za TMZ potrdila hči, ki je razkrila, da je 62-letnik med nedavnim požarom v skednju, v katerem je ostal ujet, vdihnil preveč dima in se zadušil. Kot je dodal mrliški oglednik, je igralec utrpel tudi usodno poškodbo.

Za požar, ki je bil zanj usoden, je bil kriv Bobby J. Brown sam, saj je pustil v skednju prižgan avtomobil, policija pa je njegovo smrt obravnavala kot nesrečo. 62-letnik naj bi družinskim članom zaklical, naj mu prinesejo gasilni aparat, a je skedenj prej zajel ogenj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sem razburjen in žalosten. Bil je res dober igralec in človek. Bil je popolnoma predan igralstvu in z njim je bilo veselje delati," pa je v izjavi za TMZ povedal igralčev predstavnik Albert Bramante.

Brown je v seriji Skrivna naveza nastopal med leti 2002 in 2008, a ni bil redni član igralske zasedbe. Pojavil se je tudi v filmih Moja edina, To mesto je naše in Off-time ter seriji Zakon in red: enota za posebne primere.

Rodil se je v Washingtonu, odraščal pa v Pensilvaniji. Preden je postal igralec, se je ukvarjal z boksom. Pozneje je obiskoval Ameriško akademijo za uprizoritveno umetnost v New Yorku in se uveljavil v svetu filma in televizije.

