Po prvotnem scenariju naj bi bili 'Prijatelji' le štirje

Od zadnje sezone priljubljene serije Prijatelji je preteklo že več kot 15 let, v javnosti pa so pred kratkim zaokrožile nekatere informacije o njenem prvotnem scenariju. Če bi ta obveljal, bi bili namesto šestih v seriji le štirje prijatelji, dva igralca pa bi nastopila zgolj kot stranski vlogi.

Več kot 15 let po koncu zadnje sezone priljubljene serije Prijatelji ta med ljudmi še vedno vzbuja prijetne spomine in celo majhen žarek upanja, da se bo šest prijateljev (Rachel, Joe, Chandler, Monica, Ross in Phoebe) znova vrnilo na velike ekrane. Oboževalci Prijateljev so že večkrat izrazili željo po nadaljevanju serije, njeni ustvarjalci pa so pred časom dejali, da se je serija končala točno tam, kjer se je morala.

Osrednji liki naj bi bili le štirje, dva sta bila po prvotnem načrtu predvidena le kot stranski vlogi. FOTO: Profimedia

Čeprav se je v več kot 15 letih o Prijateljih pisalo po dolgem in počez, pa, kot kaže, še vedno ostajajo nekatere informacije, ki čakajo na odkritje. Ena takšnih je denimo zanimivost, da so bili v prvotnem scenariju načrtovani le štirje 'prijatelji' oziroma osrednji liki, medtem ko sta bila dva predvidena le kot stranski vlogi. Kakšna bi bila serija, če bi obveljal prvoten scenarij? Po originalni ideji naj bi bili v vlogah štirih osrednjih likov igralci David Schwimmer(Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox(Monica) in Matt LeBlanc (Joey). Matthew Perry(Chandler) in Lisa Kudrow(Phoebe) naj bi imela zgolj stranski vlogi. Prav tako naj bi vlogo osrednjega para uprizorila Monica in Joey, a je bila nato kemija med Rachel in Rossom toliko bolj pristna, da so se ustvarjalci serije na koncu odločili za njiju.

Za Davida Schwimmerja, ki je uprizoril Rossa, avdicija ni bila potrebna. FOTO: Profimedia