Po rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala sta se sprehodili dve slovenski ekipi

Ustvarjalci akcijsko-pustolovskega mladinskega filma Igrišča ne damo! v Sarajevu predstavljajo zgodbo o uporu mladine, ki želi pred rušenjem in gradnjo parkirne hiše rešiti svoje igrišče. Te poletne počitnice bodo za igralsko nadarjeno mladino nepozabne.

"Meni se zdi, da so film sprejeli zelo lepo. Prejeli smo bučen aplavz, bilo je zelo lepo," je dejala igralka Kaja Šuštar."Mislim, da jim je bil film všeč, želeli so se po koncu tudi fotografirati z nami," je dodala igralka Kaja Zabret."Zelo sem zadovoljen, na začetku sem bil vesel že samo zato, ker sem bil sprejet v film," je povedal igralec David Trontelj.

"Za nas in za mojo ekipo je bila to nagrada, ker smo pred polno dvorano prejeli lep aplavz. Vesel sem, da so vsi otroci iz filma z nami, da so doživeli ta občutek in atmosfero, ki jo ta festival prinaša," je povedal režiser Klemen Dvornik. Film bo v naših kinih na ogled prvi teden septembra.

Posebna čast otvoritvenega filma tekmovalnega programa v Sarajevu pa je sinoči s premiero doletela ekipo satirične drame Odrešitev za začetnike. Tudi debitantka in najmlajša članica ekipe je nad vzdušjem v bosanski prestolnici navdušena."Imam občutek, da so ljudje v Sarajevu predani festivalu in hodijo gledati različne filme. Zdi se mi super, da gledajo tudi filme, ki so iz majhnih držav, kot je Slovenija. Zdi se mi, da to združuje narode," je dejala igralka Mila Bezjak.

Nocoj bo v Sarajevu še ena odmevna slovenska premiera: več o odzivih na filmsko zgodbo o Zoranu Predinu in celovečercu Praslovan pa v jutrišnjem Pop In-u.