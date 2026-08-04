Christina Applegate se je iz bolnišnice vrnila v domačo oskrbo

Ameriška igralka Christina Applegate, ki se že več let spopada z multiplo sklerozo, je po skoraj štirih mesecih zdravljenja zapustila bolnišnico. Po poročanju ameriških medijev je zdaj doma, njeno zdravstveno stanje pa naj bi bilo stabilno - kljub temu še vedno ni znano, ali je bila hospitalizacija neposredno povezana z multiplo sklerozo. Njen predstavnik podrobnosti o zdravljenju ni razkril, saj je že spomladi poudaril, da ima Applegateova dolgo zgodovino zapletenih zdravstvenih težav, o katerih je javno spregovorila tako v svojih intervjujih, spominih kot tudi podkastu.

Christina Applegate FOTO: AP

Na Instagramu se je nekaj dni po sprejetju v bolnišnico oglasila tudi 54-letna Applegate, da bi pomirila svoje zaskrbljene oboževalce in se jim zahvalila za vso podporo. "Zdravstvene težave so stalnica mojega življenja, vendar sem močno dekle in vsak dan postajam močnejša in boljša," je zapisala takrat. Dodala je, da si bo vzela čas za okrevanje in se kmalu zopet oglasila. Tega za zdaj še ni storila.

Christina Applegate. FOTO: Profimedia