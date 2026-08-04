Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Christina Applegate se je iz bolnišnice vrnila v domačo oskrbo

Los Angeles, 04. 08. 2026 09.02 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Christina Applegate

Zvezdnica priljubljene humoristične serije Družina za umret je v domači oskrbi. Po skoraj štirih mesecih so jo odpustili iz bolnišnice, je sporočil njen tiskovni predstavnik. Dodal je, da naj bi bilo stanje Christine Applegate stabilno, več podrobnosti pa naj zvezdnica ne bi želela deliti z javnostjo.

Ameriška igralka Christina Applegate, ki se že več let spopada z multiplo sklerozo, je po skoraj štirih mesecih zdravljenja zapustila bolnišnico. Po poročanju ameriških medijev je zdaj doma, njeno zdravstveno stanje pa naj bi bilo stabilno - kljub temu še vedno ni znano, ali je bila hospitalizacija neposredno povezana z multiplo sklerozo.

Njen predstavnik podrobnosti o zdravljenju ni razkril, saj je že spomladi poudaril, da ima Applegateova dolgo zgodovino zapletenih zdravstvenih težav, o katerih je javno spregovorila tako v svojih intervjujih, spominih kot tudi podkastu.

Christina Applegate
Christina Applegate
FOTO: AP

Na Instagramu se je nekaj dni po sprejetju v bolnišnico oglasila tudi 54-letna Applegate, da bi pomirila svoje zaskrbljene oboževalce in se jim zahvalila za vso podporo. "Zdravstvene težave so stalnica mojega življenja, vendar sem močno dekle in vsak dan postajam močnejša in boljša," je zapisala takrat. Dodala je, da si bo vzela čas za okrevanje in se kmalu zopet oglasila.

Tega za zdaj še ni storila.

Christina Applegate.
Christina Applegate.
FOTO: Profimedia

Applegateova je leta 2021 razkrila, da so ji diagnosticirali multiplo sklerozo, kronično avtoimunsko bolezen osrednjega živčevja. Od takrat odkrito govori o vsakodnevnih izzivih bolezni, ki ji povzročajo bolečine, težave pri hoji, tresenje in hudo utrujenost. Zaradi napredovanja bolezni se je postopoma umaknila iz igralskega sveta, ob tem pa poudarila, da bi v prihodnje še vedno z veseljem sodelovala pri glasovnih projektih in ustvarjala v ozadju filmske industrije.

V zadnjih letih je bila zelo iskrena tudi v podkastu MeSsy, ki ga vodi skupaj z igralko Jamie-Lynn Sigler, prav tako bolnico z multiplo sklerozo. V njem pogosto govorita o življenju z boleznijo, fizičnih in psihičnih posledicah ter o tem, kako se soočata z vsakodnevnimi izzivi.

christina applegate bolnišnica zdravje

Film Virus patološke dobrote s svetovno premiero v Sarajevu

24ur.com Christina Applegate že konec marca sprejeta v bolnišnico
Moskisvet.com Zaradi te bolezni je že več kot 30-krat pristala v bolnišnici
24ur.com Christina Applegate se po diagnozi multiple skleroze vrača v javnost
24ur.com Madonna je po hospitalizaciji v domači oskrbi, počuti se bolje
24ur.com Christina Applegate v boju z multiplo sklerozo hospitalizirana več kot 30-krat
Moskisvet.com Slavno voditeljico odpeljali v bolnišnico
24ur.com Christina Applegate po diagnozi multiple skleroze življenja ne uživa več
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anonymus3579
04. 08. 2026 09.37
Še ena igralka odraslih filmov...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
To se zgodi, če je nosečnica predolgo izpostavljena vročini
To se zgodi, če je nosečnica predolgo izpostavljena vročini
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
zadovoljna
Portal
Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka strasten večer, ki bo prižgal iskro
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka strasten večer, ki bo prižgal iskro
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka nova ljubezen
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka nova ljubezen
vizita
Portal
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
Melanom, bazalnocelični ali ploščatocelični rak? To so ključne razlike, ki jih morate poznati
Melanom, bazalnocelični ali ploščatocelični rak? To so ključne razlike, ki jih morate poznati
cekin
Portal
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
moskisvet
Portal
Kdo je skrivnostni milijonar, ki je osvojil srce Nicole Kidman?
Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari
Klima v avtu ne hladi? Preden zapravite denar za servis, preverite teh pet stvari
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Ta krvna preiskava lahko odkrije tveganje za infarkt ali kap
Ta krvna preiskava lahko odkrije tveganje za infarkt ali kap
dominvrt
Portal
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Večina ljudi tega ne naredi več mesecev: poglejte, kaj se skriva na vaši krtači za lase
Večina ljudi tega ne naredi več mesecev: poglejte, kaj se skriva na vaši krtači za lase
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
okusno
Portal
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881