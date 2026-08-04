Christina Applegate se je iz bolnišnice vrnila v domačo oskrbo

Ameriška igralka Christina Applegate, ki se že več let spopada z multiplo sklerozo, je po skoraj štirih mesecih zdravljenja zapustila bolnišnico. Po poročanju ameriških medijev je zdaj doma, njeno zdravstveno stanje pa naj bi bilo stabilno - kljub temu še vedno ni znano, ali je bila hospitalizacija neposredno povezana z multiplo sklerozo.
Njen predstavnik podrobnosti o zdravljenju ni razkril, saj je že spomladi poudaril, da ima Applegateova dolgo zgodovino zapletenih zdravstvenih težav, o katerih je javno spregovorila tako v svojih intervjujih, spominih kot tudi podkastu.
Na Instagramu se je nekaj dni po sprejetju v bolnišnico oglasila tudi 54-letna Applegate, da bi pomirila svoje zaskrbljene oboževalce in se jim zahvalila za vso podporo. "Zdravstvene težave so stalnica mojega življenja, vendar sem močno dekle in vsak dan postajam močnejša in boljša," je zapisala takrat. Dodala je, da si bo vzela čas za okrevanje in se kmalu zopet oglasila.
Tega za zdaj še ni storila.
Applegateova je leta 2021 razkrila, da so ji diagnosticirali multiplo sklerozo, kronično avtoimunsko bolezen osrednjega živčevja. Od takrat odkrito govori o vsakodnevnih izzivih bolezni, ki ji povzročajo bolečine, težave pri hoji, tresenje in hudo utrujenost. Zaradi napredovanja bolezni se je postopoma umaknila iz igralskega sveta, ob tem pa poudarila, da bi v prihodnje še vedno z veseljem sodelovala pri glasovnih projektih in ustvarjala v ozadju filmske industrije.
V zadnjih letih je bila zelo iskrena tudi v podkastu MeSsy, ki ga vodi skupaj z igralko Jamie-Lynn Sigler, prav tako bolnico z multiplo sklerozo. V njem pogosto govorita o življenju z boleznijo, fizičnih in psihičnih posledicah ter o tem, kako se soočata z vsakodnevnimi izzivi.
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