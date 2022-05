Po slikanici Channinga Tatuma bo posnet film

Channing Tatum je lani maja izdal otroško slikanico z naslovom The One and Only Sparkella, po kateri bo sedaj posnet tudi film, v katerem bo nastopal nihče drug kot on sam. Film, ki bo nastal pod produkcijsko hišo MGM, za zdaj še nima naslova in datuma izida. Knjižno predlogo bo za film napisala Pamela Ribon, med producente pa se bo podpisal tudi zvezdnik.

Slikanica govori o Sparkelli, iz katere se sošolci prvi šolski dan norčujejo, ker ima opravo s preveč bleščicami, zato se drug dan odloči, da se obleče bolj navadno. Oče jo kasneje nauči, da je pomembno biti to, kar si, ne glede na to, kaj o tebi pravijo drugi. Channing bo stopil v čevlje očeta, kdo bo v filmu igral glavno vlogo Sparkelle, pa še ni znano.

Knjiga je lani požela veliko uspeha, saj se je znašla na seznamu najbolje prodajanih knjig The New York Timesa. Gre za prvi del trilogije, drugi del The One and Only Sparkella Makes a Plan pa bo izdan konec tega meseca.