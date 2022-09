Po smrti Elizabete II. prekinjeno snemanje Krone

"Krona je ljubezensko pismo kraljici in za zdaj nima kaj dodati, le molk in spoštovanje. Pričakujem, da bomo iz spoštovanja tudi mi prenehali snemati," je zapisal Morgan. Njegova predvidevanja je dodatno potrdil neimenovani vir blizu tuje pretočne platforme, na kateri se serija predvaja. "V znak spoštovanja je bilo snemanje serije Krona danes prekinjeno. Snemanje bo prekinjeno tudi na dan pogreba njenega visočanstva."

Idejo o prekinitvi snemanja je že ob začetku produkcije napovedal še eden od snovalcev serije in režiser nekaj epizod Stephen Daldry. "Nihče od nas ne ve, kdaj bo napočil ta čas, vendar bi bilo prav in primerno, da kraljici izkažemo spoštovanje. To bi bil preprost poklon in znak spoštovanja. Je globalna osebnost in to bi bila edina prava določitev," je povedal že leta 2016, ko je serija debitirala.