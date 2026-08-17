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Po smrti Hayden Panettiere odprta preiskava: vzrok smrti še vedno ni znan

New York, 17. 08. 2026 09.07 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
A. J.
Hayden Panettiere

Vzrok za smrt ameriške igralke Hayden Panettiere, ki je pretresla javnost, za zdaj ostaja neznan. Zvezdnica serij Heroji in Nashville je umrla v nedeljo, 16. avgusta, le nekaj dni pred svojim 37. rojstnim dnem, okoliščine njene smrti pa pristojni za zdaj še preiskujejo.

V javnosti odmeva novica o tragični smrti komaj 36-letne igralke Hayden Panettiere, ki jo je potrdil njen predstavnik, oče Alan "Skip" Panettiere pa v imenu družine podal uradno izjavo. "Bila je neverjetna luč in sila narave, ki je prinesla neizmerno ljubezen in veselje vsem, ki so jo poznali, in milijonom, ki so jo gledali na zaslonu." Družina je obenem prosila za zasebnost.

Podrobnosti, povezane z igralkino smrtjo, za zdaj še niso znane, Reuters pa je potrdil, da je preiskava njene smrti odprta. Panettiere je umrla pri 36 letih, v petek, 21. avgusta, pa bi praznovala 37. rojstni dan.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
FOTO: AP

Hayden je svojo kariero začela kot otroška igralka, ko je bila stara komaj štiri leta in so jo izbrali za vlogo v priljubljeni ameriški telenoveli One Life to Live (Eno življenje za življenje). Pozneje je zaslovela z vlogo Claire Bennet v priljubljeni znanstvenofantastični seriji Heroes (Heroji), ki je trajala od leta 2006 do 2010.

Panettierijeva kariera je trajala tri desetletja z vrsto vlog v drugih uspešnicah in filmih, vključno s franšizo grozljivk Scream (Vrisk) in romantično komedijo I Love You, Beth Cooper.

Pred meseci izdala knjigo spominov

V začetku letošnjega leta je izdala spomine z naslovom This Is Me: A Reckoning (To sem jaz: Soočenje), v katerih je opisala težave odraščanja kot otroška igralka ter svoje izkušnje z odvisnostjo, zlorabo in poznejšim okrevanjem. Maja je Panettierejeva za CBS News spregovorila o tem, kako jo je mati kot "osemmesečnega dojenčka vodila na avdicije".

"Od tam naprej se je razvilo v 50 oglasov, ko sem bila stara pet let ... Preprosto se ni nikoli ustavilo," je dejala.

Hayden in Kličko s hčerko.
Hayden in Kličko s hčerko.
FOTO: Profimedia

Ena od najtežjih tem, o katerih je igralka govorila v zadnjih mesecih, je bilo tudi materinstvo. Z ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom sta se leta 2014 razveselila hčere Kaye Evdokie Kličko.

Leta 2015 je Panettierejeva nato razkrila, da se je vpisala v center za zdravljenje poporodne depresije. "To je nekaj, kar doživi veliko žensk," je povedala v ameriški pogovorni oddaji Live With Kelly And Michael. "Mislite, da gre pri meni za: 'Do svojega otroka čutim negativne občutke, želim ga poškodovati ali prizadeti.' Nikoli, nikoli nisem imela teh občutkov. Nekatere ženske jih imajo. O tem se je treba pogovarjati. Ženske morajo vedeti, da niso same in da se to zdravi."

Njena hči danes živi z očetom; Hayden je namreč leta 2018 privolila, da ima Kličko polno skrbništvo nad njuno hčerko. V enem zadnjih intervjujev je govorila tudi o tem, kako je kljub življenju na različnih koncih sveta ostala povezana s hčerko. Kaya je bila po njenih besedah njeno največje darilo, njun odnos pa je kljub težkim okoliščinam ostal zelo pomemben del njenega življenja.

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Hayden je leta 2023 doživela tudi eno najtežjih izgub svojega življenja, ko je njen mlajši brat Jansen umrl star komaj 28 let. Tudi sam je bil igralec, njegova smrt pa je bila posledica kardiomegalije oziroma povečanega srca in zapletov na aortni zaklopki. Hayden je pozneje povedala, da je bil Jansen njen edini sorojenec in da jo je njegova smrt močno zaznamovala.

O njegovi smrti je spregovorila tudi letos ob izidu svojih spominov. Priznala je, da jo je spremljal občutek krivde, čeprav za bratovo smrt ni bila odgovorna, in povedala, da ga pogreša ves čas. "Nisem mislila, da bom morala živeti brez njega," je dejala. Njegova smrt je bila ena od bolečih izkušenj, ki jih je vključila v svojo knjigo.

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hapiness
17. 08. 2026 10.24
droge - zlo
Odgovori
0 0
Matej U
17. 08. 2026 09.37
Še ena krasna oseba je zapustila ta vedno bolj izprijen in nor svet. RIP Hayden
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