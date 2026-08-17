Po smrti Hayden Panettiere odprta preiskava: vzrok smrti še vedno ni znan

V javnosti odmeva novica o tragični smrti komaj 36-letne igralke Hayden Panettiere, ki jo je potrdil njen predstavnik, oče Alan "Skip" Panettiere pa v imenu družine podal uradno izjavo. "Bila je neverjetna luč in sila narave, ki je prinesla neizmerno ljubezen in veselje vsem, ki so jo poznali, in milijonom, ki so jo gledali na zaslonu." Družina je obenem prosila za zasebnost. Podrobnosti, povezane z igralkino smrtjo, za zdaj še niso znane, Reuters pa je potrdil, da je preiskava njene smrti odprta. Panettiere je umrla pri 36 letih, v petek, 21. avgusta, pa bi praznovala 37. rojstni dan.

Hayden Panettiere FOTO: AP

Hayden je svojo kariero začela kot otroška igralka, ko je bila stara komaj štiri leta in so jo izbrali za vlogo v priljubljeni ameriški telenoveli One Life to Live (Eno življenje za življenje). Pozneje je zaslovela z vlogo Claire Bennet v priljubljeni znanstvenofantastični seriji Heroes (Heroji), ki je trajala od leta 2006 do 2010. Panettierijeva kariera je trajala tri desetletja z vrsto vlog v drugih uspešnicah in filmih, vključno s franšizo grozljivk Scream (Vrisk) in romantično komedijo I Love You, Beth Cooper.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Hayden Panettiere Profimedia

Hayden Panettiere AP

Hayden Panettiere in brat Jansen. X17 Agency

Hayden Panettiere in brat Jansen. X17 Agency

Hayden Panettiere. X17 Agency

Hayden Panettiere pacificcoastnews.com











Pred meseci izdala knjigo spominov

V začetku letošnjega leta je izdala spomine z naslovom This Is Me: A Reckoning (To sem jaz: Soočenje), v katerih je opisala težave odraščanja kot otroška igralka ter svoje izkušnje z odvisnostjo, zlorabo in poznejšim okrevanjem. Maja je Panettierejeva za CBS News spregovorila o tem, kako jo je mati kot "osemmesečnega dojenčka vodila na avdicije". "Od tam naprej se je razvilo v 50 oglasov, ko sem bila stara pet let ... Preprosto se ni nikoli ustavilo," je dejala.

Hayden in Kličko s hčerko. FOTO: Profimedia

Ena od najtežjih tem, o katerih je igralka govorila v zadnjih mesecih, je bilo tudi materinstvo. Z ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom sta se leta 2014 razveselila hčere Kaye Evdokie Kličko. Leta 2015 je Panettierejeva nato razkrila, da se je vpisala v center za zdravljenje poporodne depresije. "To je nekaj, kar doživi veliko žensk," je povedala v ameriški pogovorni oddaji Live With Kelly And Michael. "Mislite, da gre pri meni za: 'Do svojega otroka čutim negativne občutke, želim ga poškodovati ali prizadeti.' Nikoli, nikoli nisem imela teh občutkov. Nekatere ženske jih imajo. O tem se je treba pogovarjati. Ženske morajo vedeti, da niso same in da se to zdravi." Njena hči danes živi z očetom; Hayden je namreč leta 2018 privolila, da ima Kličko polno skrbništvo nad njuno hčerko. V enem zadnjih intervjujev je govorila tudi o tem, kako je kljub življenju na različnih koncih sveta ostala povezana s hčerko. Kaya je bila po njenih besedah njeno največje darilo, njun odnos pa je kljub težkim okoliščinam ostal zelo pomemben del njenega življenja.